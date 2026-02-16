Menü Kapat
Politika
'Taciz' skandalının yaşandığı Görele Belediyesi'nde yeni başkan Aysel Uzun oldu

Giresun'un Görele ilçesinde tutuklanan Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin ardından CHP’li iki üyenin istifasıyla dengelerin sarsıldığı meclis oylamasında, dördüncü turda 6 oy alan CHP adayı Aysel Uzun Görele'nin yeni başkanvekili seçildi.

hakkında sosyal medya üzerinden paylaştığı öne sürülen bir mesajla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "" suçlamasıyla tutuklama kararı verilmiş, ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Belediye Meclisi’nde bugün yeni başkanvekili meclis üyeleri arasından seçildi.

'Taciz' skandalının yaşandığı Görele Belediyesi'nde yeni başkan Aysel Uzun oldu

0:00 61

İSTİFA KRİZİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Seçime bir gün kala CHP’li iki meclis üyesinin istifa etmesiyle oylamaya CHP 5, AK Parti 4 ve bağımsız 2 meclis üyesiyle gidildi. İlk turda AK Parti adayı Nuray Çınar Kara 4 oy, CHP adayı Aysel Uzun 5 oy alırken, CHP’den istifa ederek bağımsız aday olan Fırat İmat 2 oy aldı. İkinci ve üçüncü turlarda sonuç değişmeyince son turda Nuray Çınar Kara 4 oyda kalırken, Aysel Uzun 6 oy alarak seçimi kazandı.

'Taciz' skandalının yaşandığı Görele Belediyesi'nde yeni başkan Aysel Uzun oldu

AYSEL UZUN SEÇİLDİ

Oylamanın ardından başkanvekilliği görevine seçilen Aysel Uzun, "Buraya bir başkanvekili olarak geliyoruz. Birlik ve beraberlik içinde bu görevi yürüteceğime namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum" dedi.

ETİKETLER
#cinsel taciz
#Görevden Uzaklaştırma
#Başkanvekili Seçimi
#Hasbi Dede
#Meclis Üyeleri
#Politika
