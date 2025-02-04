Tanju Özcan'dan dikkat çeken hamle! Bolu'daki otel faciasında faturayı kesti

04 Şubat 2025 09:27 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 09:42

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin feci şekilde hayatını kaybettiği otel faciasına ilişkin başlatılan soruşturmada devam ederken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Özcan'ın Kartalkaya'daki yangın faciasının faturasını Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan'a kestiği öne sürüldü.

Bolu Kartalkaya kayak merkezinde bulunan Grand Kartal Oteli'nde gece saatlerinde meydana gelen yangında 36'sı çocuk 78 kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti. Tüm Türkiye'yi hüzne boğan facia sonrası başlatılan soruşturma devam ederken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

TANJU ÖZCAN FATURAYI ONA KESTİ

Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre; basına yansıyan belgelerin ardından Tanju Özcan'ın faturayı Bolu Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan'a kestiği öne sürüldü.

GÖREVDEN ALDI

Bolu Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan'ın Tanju Özcan tarafından görevden aldığı ortaya çıktı. Ayrıca Tahsin Arslan'a telefonla ulaşıldığı ve görevden alındığını doğruladığı aktarıldı.

TANJU ÖZCAN NE DEMİŞTİ?

Facianın ardından Tanju Özcan, otelin bulunduğu bölgenin mücavir alanlarının dışında olduğunu ve Bolu Belediyesi tarafından Grand Kartal Otele yangın denetimi yapılmadığını iddia etmişti. Otele en son 2007 yılında Bolu İtfaiyesi tarafından yangın denetimi yapıldığını söylemişti.

İTFAİYE 8 ASLİ KUSUR BULMUŞ

16 Aralık 2024'te Bolu İtfaiyesi tarafından yangın denetiminden geçirildiğini bu denetimlerde 8 asli kusur tespit edildiği ancak otelin ilgili başvuruyu geri çekip aynı gün restoran için yangın uygunluk başvurunda bulunduğu öğrenilmişti.