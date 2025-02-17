Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol gözaltına alındı

DEM Parti'li Tatvan Belediye Eş Başkanı Mümin Erol, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Belediye binasındaki makamında gözaltına alınan Mümin Erol'un emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI İNDİRMİŞTİ

31 Mart yerel seçimlerini kazanan DEM Parti'li Mümin Erol, mazbatasını altıktan sonra belediyedeki makam odasında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti.

Sosyal medyada da gündem olan görüntülere ilişkin Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma açılan Mümin Erol, haziran ayında şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.