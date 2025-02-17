Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol gözaltına alındı

Son dakika haberi: DEM Parti'li Tatvan Belediye Eş Başkanı Mümin Erol, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol gözaltına alındı
KAYNAK:
Gazete Duvar
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 16:06

DEM Parti'li Tatvan Belediye Eş Başkanı Mümin Erol, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Belediye binasındaki makamında gözaltına alınan Mümin Erol'un emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI İNDİRMİŞTİ

31 Mart yerel seçimlerini kazanan DEM Parti'li Mümin Erol, mazbatasını altıktan sonra belediyedeki makam odasında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti.

Sosyal medyada da gündem olan görüntülere ilişkin Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma açılan Mümin Erol, haziran ayında şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
DEM Parti'li belediyeye alınan lüks telefonların haberini yapmıştı! Bitlis'te gazeteciye saldırı
DEM'li başkandan gazeteciye tehdit: 'Tekme tokat dövmeseydim namerttim'

Sıkça Sorulan Sorular

31 MART 2024 TATVAN SEÇİM SONUÇLARI NASIL BİTTİ?
31 Mart 2024'te düzenlenen yerel seçimlerde Bitlis'in Tatvan ilçesinde seçimi DEM Parti kazandı. DEM Parti'nin adayı Mümin Erol, yüzde 48,52 oy olarak Tatvan Belediye Başkanı seçildi. AK Parti'nin adayı Fettah Aksoy ise yüzde 33,01 oyda kalarak ikinci oldu.
ETİKETLER
#Gündem
#haber
#detaylar
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.