TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmeyecek
AK Parti'nin "Meclis'in çalışma takvimine" ilişkin grup önerisi kabul edildi. Teklife göre TBMM 1 Temmuz'da tatile girmeyecek, çalışmalarına 31 Temmuz saat 24.00’e kadar devam edecek.
AK Parti'nin TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul gördü.
Bu kapsamda TBMM, kapanması gereken 1 Temmuz'da tatile girmeyecek.
Çalışmalarına 31 Temmuz saat 24.00’e kadar devam edecek.
Meclis, gündemdeki kanun teklifleriyle ilgili görüşmeler tamamlandıktan sonra Meclis tatile girecek.
TBMM 31 TEMMUZ'A KADAR ÇALIŞACAK
TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 31 Temmuz saat 24.00’e kadar devam edecek.
Meclis, 26 Haziran'da (bugün) Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinin görüşmelerini yapacak.
Genel Kurul'da 2-3 Temmuz'da Türk Sivil Havacılık Kanunu'nu görüşülecek.
Görüşmeler tamamlana kadar TBMM çalışmalarına devam edecek.
Genel Kurul, 31 Temmuz'a kadar salı, çarşamba ve perşembe günü birleşimlerinde denetim konularının görüşmeyecek.
Bu günlerde "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işler gündeme alınacak.