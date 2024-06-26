EURO 2024 grup aşamasında ikili averaj sistemi uygulanıyor
EURO 2024 grup aşaması bugün oynanacak olan E ve F Grubu maçlarının ardından sona erecek. Son 16'ya çıkacak takımların kesin olarak belli olacağı karşılaşmalardan önce futbolseverler Euro 2024'te ikili mi yoksa genel averajın uygulandığını merak ediyor.
A Milli Takım'ın da yer aldığı Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024 turnuvasının grup aşaması bugün sona eriyor.
A, B, C ve D gruplarının bütün maçları tamamlandı.
E Grubu ve Türkiye'nin içinde bulunduğu F Grubu'nun son maçları ise bugün oynanacak.
Karşılaşmaların ardından son 16'ya çıkacak olan takımlar kesin olarak belli olacak.
EURO 2024 İKİLİ AVERAJ MI, GENEL AVERAJ MI?
Euro 2024 grup aşamasında puanların eşit olduğu durumlarda son 16'ya çıkan takımı belirlemek için ikili averaj sistemi uygulanıyor.
Takımların puanlarının eşit olduğu durumlarda ilk olarak kendi arasında oynadıkları maçlardaki puanlar dikkate alınacak.
Eşitlik bu noktada da devam ettiği taktirde kendi aralarındaki oynadıkları maçların gol farkı dikkate alınacak.
Gol sayısının ardından ise sırasıyla gruptaki genel gol farkı, gruptaki atılan gol sayısı, deplasman golü sayısı, gruptaki deplasman golü sayısı gibi kriterler son 16'ya çıkan takımı belirleyecek.
A Milli Takım'ın yer aldığı F Grubu'nun güncel puan durumu ise şöyle:
- Portekiz - 6
- Türkiye - 3
- Çekya - 1
- Gürcistan - 1