EURO 2024 grup aşamasında ikili averaj sistemi uygulanıyor

26 Haziran 2024 11:03 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 11:18

Türkiye Euro 2024'te üçüncü olarak son 16'ya çıkarsa İspanya veya İngiltere ile karşılaşacak

Türkiye Euro 2024'te üçüncü olarak son 16'ya çıkarsa İspanya veya İngiltere ile karşılaşacak

EURO 2024 gruplarından Türkiye birinci çıkarsa muhtemel rakipleri! En iyi dört üçüncüden biriyle karşılaşacak

EURO 2024 gruplarından Türkiye birinci çıkarsa muhtemel rakipleri! En iyi dört üçüncüden biriyle karşılaşacak

Euro 2024 gruplarında Türkiye ikinci olursa son 16'da Avusturya ile karşılaşacak

Euro 2024 gruplarında Türkiye ikinci olursa son 16'da Avusturya ile karşılaşacak

A Milli Takım'ın da yer aldığı Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024 turnuvasının grup aşaması bugün sona eriyor.

A, B, C ve D gruplarının bütün maçları tamamlandı.

E Grubu ve Türkiye'nin içinde bulunduğu F Grubu'nun son maçları ise bugün oynanacak.

Karşılaşmaların ardından son 16'ya çıkacak olan takımlar kesin olarak belli olacak.

EURO 2024 İKİLİ AVERAJ MI, GENEL AVERAJ MI?

Euro 2024 grup aşamasında puanların eşit olduğu durumlarda son 16'ya çıkan takımı belirlemek için ikili averaj sistemi uygulanıyor.

Takımların puanlarının eşit olduğu durumlarda ilk olarak kendi arasında oynadıkları maçlardaki puanlar dikkate alınacak.

Eşitlik bu noktada da devam ettiği taktirde kendi aralarındaki oynadıkları maçların gol farkı dikkate alınacak.

Gol sayısının ardından ise sırasıyla gruptaki genel gol farkı, gruptaki atılan gol sayısı, deplasman golü sayısı, gruptaki deplasman golü sayısı gibi kriterler son 16'ya çıkan takımı belirleyecek.

A Milli Takım'ın yer aldığı F Grubu'nun güncel puan durumu ise şöyle: