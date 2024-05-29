TBMM Genel Kurulu toplandı

29 May 2024 15:09 - Güncelleme : 29 May 2024 15:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Ey ABD bu kan senin eline de bulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Ey ABD bu kan senin eline de bulaştı

Meclis Başkanvekili Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, Balıkesir'deki hayvan yetiştiricilerinin taleplerini dile getirdi.

Tarım ve hayvancılık sektöründe Balıkesir'in önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Yüksel, kentte yetişen merinos ve kıvırcık melez koyunlarının "Balıkesir kuzusu" olarak bilindiğini, bu hayvanların tüketiciler tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Yüksel, kente dışarıdan getirilen küçükbaş hayvanların "Balıkesir kuzusu" olarak satıldığını ifade ederek, bu konuda denetim yapılmasını istedi.

HATAY'IN SORUNLARINI DİLE GETİRDİ

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, "Hatay'ın sorunlarına" ilişkin yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden şehrin de etkilendiğini hatırlattı.

Depremlerin ardından Hatay'da yaşayanların sorunlarının çözülmediğini savunan Güzelmansur, "Bu, Hatay'ın sorunlarının yumağı" diyerek problemlerin yazılı olduğu kağıtları açtı. Mehmet Güzelmansur, eşya yardımlarının yapılmadığını, Hatay'ın sahipsiz olduğunu, sorunlar yumağının büyüdüğünü iddia etti.

İSTANBUL'UN FETHİ KONUŞMASI

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, İstanbul'un tarihin, siyaset, ticaret ve kültürün en önemli özelliklerine sahip olduğunu vurguladı.

İstanbul'un farklı inanç ve kültürlerin barış içerisinde bir arada yaşadığı medeniyet merkezleri arasında yer aldığını ifade eden Erdem, kenti, "dünyanın ve Türkiye'nin göz bebeği" olarak nitelendirdi.

Fatih Sultan Mehmet'in "Ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni" sözünü hatırlatan ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fethin sembolü olduğunu vurgulayan Erdem, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle yeniden ibadete açılan insanlığın ortak mirası Ayasofya, gerçek kimliğine dönüştürülmüş ve devlet olarak yapılan yanlıştan dönülmüştür." dedi.