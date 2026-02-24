Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve AK Parti Genel Merkezi’nden yapılan Ramazan kutlamaları TBMM'de AK Parti Meclis grubunda da devam ediyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ TBMM'de bir ilk! AK Parti grubunda Ramazan coşkusu TBMM AK Parti Grup Başkanlığı koridorları, Ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak özel ışıklı süslemeler ve yazılarla donatıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve AK Parti Genel Merkezi'ndeki Ramazan kutlamaları TBMM'deki AK Parti Meclis grubuna da taşındı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, sosyal medya hesabından bu süslemeleri gösteren görüntüler paylaştı. Atik, bu durumun Meclis'te bir ilk olduğunu belirtti.

"AK PARTİ GRUBUNDA RAMAZAN COŞKUSU"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde; TBMM AK Parti Grup Başkanlığı koridorları Ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak özel ışıklı süslemeler, yazılarla donatıldığı görüldü.

"MECLİS'TE BİR İLK"

Atik o görüntüleri "AK Parti grubunda Ramazan coşkusu, Meclis’te bir ilk" ifadeleriyle paylaştı.

"ÖZEL IŞIKLI SÜSLEMELER, YAZILARLA DONATILDI"

Atik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti grubunda Ramazan coşkusu. TBMM AK Parti Grup Başkanlığı koridorları mübarek Ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak özel ışıklı süslemeler, yazılarla donatıldı. Külliye ve AK Parti Genel Merkezi’nden sonra Ramazan kutlamaları AK Parti Meclis grubunda devam ediyor. Meclis’te bir ilk…"

