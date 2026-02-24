TBMM'de bir ilk! AK Parti grubunda Ramazan coşkusu

Kategoriler
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve AK Parti Genel Merkezi’nden yapılan Ramazan kutlamaları TBMM'de AK Parti Meclis grubunda da devam ediyor.
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde; TBMM AK Parti Grup Başkanlığı koridorları Ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak özel ışıklı süslemeler, yazılarla donatıldığı görüldü.
Atik o görüntüleri "AK Parti grubunda Ramazan coşkusu, Meclis’te bir ilk" ifadeleriyle paylaştı.
Atik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"AK Parti grubunda Ramazan coşkusu. TBMM AK Parti Grup Başkanlığı koridorları mübarek Ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak özel ışıklı süslemeler, yazılarla donatıldı. Külliye ve AK Parti Genel Merkezi’nden sonra Ramazan kutlamaları AK Parti Meclis grubunda devam ediyor. Meclis’te bir ilk…"
