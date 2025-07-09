Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı tarih ve yer açıklandı! DEM Parti: Tarihi adıma tanıklık edeceğiz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın videolu mesajının ardından terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin diğer ayrıntıları da netleşti. PKK'nın 11 Temmuz Cuma günü Irak Süleymaniye'de silah bırakacağı bildirildi.

"TANIKLIK ETMEK İÇİN ORADA OLACAĞIZ"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Süreç, tarafları açısından kendi ritminde ilerliyor. Biz, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de gerçekleşecek bu somut adımı izlemek için eş genel başkanlarımız, milletvekili arkadaşlarımız, DEM Parti heyeti olarak, bir grup PKK'lının silah bırakma törenine tanıklık etmek için orada olacağız"

ÖCALAN VİDEOLU MESAJINDA NE DEDİ?

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'ya bu kez de videolu bir çağrı geldi. Teröristbaşı mesajında; "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.