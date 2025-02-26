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 | Yusuf Özgür Bülbül

Teröristbaşı PKK’yı tasfiye mi edecek? Şamil Tayyar: Kayyum politikası kökten bitebilir, genel af gündeme gelir!

TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan gazeteci-yazar Şamil Tayyar, “Terör örgütü silah bırakırsa bütün siyasi paradigmalar değişir. DEM ile Cumhur İttifakı’nın siyasi ilişkileri gelişir. Silah bırakılırsa genel af gündeme gelir, kayyum kökten biter” dedi. İşte detaylar..

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 22:44
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 22:50

Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin İmralı'da Abdullah Öcalan ile yapacağı üçüncü görüşmeye onay verdi. İmralı heyeti, yarın adaya gidecek. DEM Parti'den yapılan açıklamada, heyetin Perşembe sabahı ziyaretin ardından İstanbul'da TSİ 17.00'de görüşmeye ve sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir şekilde bilgilendirme yapılacağı belirtildi. TGRT Haber’de son yaşanan gelişmeleri değerlendiren gazeteci ve yazar Şamil Tayyar önemli noktalara vurgu yaptı.

ANKARA’YA ÇAĞRILDILAR

DEM Partiden yapılan ilk açıklamada ise 28 Şubat'a işaret edilmişti. Heyette daha önceki ziyaretleri yapan DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın yanı sıra, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol ve DEM Parti milletvekili ve Öcalan'ın geçmişte avukatlığını yapmış Cengiz Çiçek yer alacak.

https://x.com/tgrthabertv/status/1894827413449716174

DEM Parti yönetimi, Öcalan'ın çağrısının açıklanacağı toplantı için tüm milletvekilleri ve il başkanlarını Ankara'ya çağırdı.

HDP Milletvekili Ömer Öcalan: İmralı'daki görüşme devlet çağrısıyla gerçekleşti - BBC News Türkçe

TAYYAR: TÜMDEN TASFİYE OLMASI GEREKİYOR

Gazeteci Yazar Şamil Tayyar, terörist başının çağrısıyla birlikte yeni gelişmeler yaşanabileceğine dikkat çekti. “Kayyum politikasının kökten biteceği, genel affa yakın bir af, anayasa değişikliği söz konusu olabilir, terör soruşturmaları yeni bir evreye geçer” diyen Tayyar, “Bunların hayata geçmesi çok kolay değil. Kamuoyunun ikna olması için bu çağrının karşılık bulması ve terör örgütünün tümden tasfiye olup, silahları bırakması gerekir. Türk ifadesinin yanında başka etnik kökenlerin eklenmesi, anadilde eğitim, yeni bir vatandaşlık tanımı falan bana biraz zor geliyor. Toplumsal çalkantılar olabilir. Sıkıntılı ve zor bir süreç. İyi yönetilmezse siyasi maliyeti ağır olur. Başarıyla çıkıldığında da hükümeti kimse tutamaz diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN'IN SEVMEDİĞİ İSİMLER VAR"

Tayyar, şöyle konuştu: "İmralı heyetinin içinde Öcalan’ın hoşlanmadığı isimler de var. Öcalan ile örgüt arasında güven sorunu aşılmak istenmiş. 40 yıllık örgütün şartsız teslim olmasını bekleyemeyiz"

Tayyar, "Öcalan çağrı yaptığında kritik nokta PKK/PYD’nin konumu. PKK/PYD silah bırakmayacaksa çağrının anlamı olmaz" değerlendirmesini yaptı.

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Sıkça Sorulan Sorular

ŞAMİL TAYYAR KİMDİR?
Şamil Tayyar, Türk gazeteci, yazar ve eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili. Star gazetesinin Ankara temsilcisi ve köşe yazarı olan ve birçok kitap kaleme alan Tayyar, 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Gaziantep milletvekili olarak meclise girmiştir.
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