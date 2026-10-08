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Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 20:12
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 20:15

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan 170 milyon TL iddialarına sert tepki: "Tamamen yalan, hodri meydan"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sözcü TV'de şahsını hedef alan "170 milyon lira para çekti" ve "operasyon öncesi hesabını kapattı" iddialarını sert bir dille yalanladı. Bolat, iddiasını ispatlayamayanlara "Hodri meydan" diyerek hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan 170 milyon TL iddialarına sert tepki:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 20:12
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 20:15

Ticaret Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam ’de iki gazetecinin şahsımın ismini vererek soruşturulan şirketlerden biri olan Hedef Yatırım’da 16 Eylül 2026 tarihinde 7 finansal şirkete yapılan operasyon öncesinde Sayın tasarruf hesabımı kapattığıma ve ‘400 koydu, 800 aldı’ şeklinde ifade edilen iftirayı anında çürüttükten sonra iftira sırasının size geldiği sorduğunuz sorudan anlaşılmaktadır. Her şeyden önce bir ilim adamı olduğunuz halde piyasa bilgileri konusunda yeterli donanımınızın olmadığı ve bir meslektaşınıza iftira atacak kadar ilim ahlak yoksunu olduğunuz da anlaşılmaktadır. Hedef Yatırım şirketinde 26 Şubat 2024’te, yani 2 yıl 8 ay önce başlattığım Sukuk hesabımın hükümetimizin 7 finansal şirkete karşı başlattığı 16 Eylül operasyonundan sonra tasfiye için Ziraat Bankasına devredildiği zaten açık bir gerçektir. O zaman 170 milyon liralık bir para çekme işlemi nasıl olmaktadır. Bu birinci yalandır" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan 170 milyon TL iddialarına sert tepki: "Tamamen yalan, hodri meydan"

MKK VE BANKACILIK SİSTEMİNE DİKKAT ÇEKTİ: "HODRİ MEYDAN"

Bakan Bolat, Merkezi Kayıt Kurulu'nun () doğrudan şahıs talimatı ile işlemi yapabilmesinin kanunlara göre yasak olduğunu belirtti. MKK’nın sadece menkul değerler kayıt ve saklama kurumu olduğunu vurgulayan Bolat, sermaye piyasalarındaki tüm işlemlerin ancak bankalar üzerinden ve banka hesaplarına transfer yapılarak gerçekleştirildiğini ifade etti. Bakan Bolat, yeni iftiralar peşinde koşulduğunu belirttiği açıklamasında, "Öyleyse size açık davetim; Türkiye’deki 50’den fazla bankaya şu soruyu sorup öğrenebilirsiniz; ‘Ömer Bolat’a veya bir yakınına MKK’dan ya da Hedef Yatırım’dan bahsettiğiniz 170 milyon lira para transfer işlemi yapılabilmiş midir? Size hodri meydan. Ancak yukarıda belirttiğim ve kanunlar çerçevesinde yapılabilecek finansal muameleler ve ödeme işlemleri konusunda teknik bilgi sahibi bile değilsiniz" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan 170 milyon TL iddialarına sert tepki: "Tamamen yalan, hodri meydan"

YASAL İŞLEM VE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Bakan Bolat, SUKUK hesabının nasıl işlediğini şu ifadelerle anlattı:

"SUKUK olarak ifade edilen kira sertifikaları, birden fazla kişinin tasarruflarını değerlendirebildiği yasal finansal araçlardır. Tasarrufun değerlendirildiği portföyün yalnızca bir şahsa ait bir varlık bütünü olmadığı, farklı yatırımcıların da bu yapı içerisinde yer alabildiği bilinmelidir. Her yatırımcının bu portföy içerisindeki hakkı, kendi payı ile sınırlıdır. Dolayısıyla bir kira sertifikasının toplam ihraç tutarını veya portföy kapsamında gerçekleştirilen bir işlemin tamamının doğrudan bir şahsın hesabıymış gibi sunulması abesle iştigaldir."

Bolat, kendisine yönelik iftiralara ilişkin, "Bu verileri ilgili banka ve aracı kurumlar üzerinden yalan yanlış şekilde sızdırıp, iftira ve tezvirat yayanlara karşı tespiti durumunda gerekli hukuki işlem başlatılacaktır" ifadelerine yer verdi.

https://x.com/omerbolatTR/status/2108229814909882639

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#sözcü tv
#ömer bolat
#Ümit Özlale
#mkk
#Hedef Yatırım
#Politika
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