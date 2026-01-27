Menü Kapat
Politika
Editor
 | Nalan Güler Güven

Turhan Çömez'in acı günü

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in vefat eden 84 yaşındaki annesi İkbal Çömez, Balıkesir'in Gönen ilçesinde toprağa verildi. Cenaze töreni; İYİ Parti, CHP ve Memleket Partisi'nden önemli isimleri bir araya getirdi.

Turhan Çömez'in acı günü
Enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle Bandırma'daki özel bir hastanede bir süredir tedavi gören ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan İkbal Çömez'in cenazesi, Gönen ilçesindeki Paşaçiftlik Mahallesi Camisi'ne getirildi. Burada İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, taziyeleri kabul etti. İkbal Çömez'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Turhan Çömez'in acı günü

TÖRENE KİMLER KATILDI

Cenaze törenine, Çömez ailesi ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş ve çok sayıda partili katıldı.

