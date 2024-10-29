TUSAŞ saldırısı ile ilgili yeni gelişme! Teröristler Türkiye'ye nasıl geldi? Bakan Yerlikaya açıkladı

29 Ekim 2024 15:55 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 16:30

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a hain saldırı hakkında kritik açıklamalarda bulundu. TUSAŞ'a saldırı soruşturmasının devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, teröristlerin Türkiye'ye nasıl geldiğini açıkladı

TUSAŞ​'a PKK tarafından düzenlenen terör saldırısında 4'ü TUSAŞ görevlisi 1'i taksici 5 kişi vatandaşımız şehit oldu. Türkiye'yi derinden yaralayan saldırı​ da 22 vatandaşımız ise yaralanmıştı. Hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri kendini patlatmış diğeri ise bölgeye sevk edilen özel hareket tarafından etkisiz hale getirilmişti.

SURİYE'DEN GELMİŞLERDİ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin Türkiye'ye Suriye'den geldiğini açıklarken İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya​ da teröristlerin sınırlarımızdan nasıl geçtiğini aktardı.

TERÖRİSTLER SINIRI NASIL GEÇTİ?

TUSAŞ'a saldırı soruşturmasının devam ettiğinin altını çizen Bakan Yerlikaya, teröristlerin Türkiye'ye nasıl geldiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin paramotorla geldiğini değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.