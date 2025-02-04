Ümit Özdağ'a kötü haber! Tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

04 Şubat 2025 10:27 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 10:36

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldıktan sonra tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi ve tutukluluğun devamına karar verildi.

Son dakika | Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı! Ümit Özdağ ile ilgili sözleri gündem olmuştu

Son dakika | Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı! Ümit Özdağ ile ilgili sözleri gündem olmuştu

Türkiye'de göçmen karşıtlığı, ırkçı provokasyon denilince akla gelen ilk isim olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 14 gündür tutuklu. Özdağ, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almış, hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

SORUŞTIRMAYI TERÖR SAVCISI YÜRÜTÜYOR

Özdağ, burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti: “Hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir.”

21 Ocak’ta tutuklanan Özdağ, Marmara Cezaevine gönderildi. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından serbest bırakılan Özdağ’ın soruşturması 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan genişletilmişti.

Özdağ'ın dosyası adliyede terör savcısına teslim edilmiş, ifadesini de terör savcılarına vermişti.

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Şehirlioğlu, Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna itiraz ettiklerini açıklamıştı. Özdağ'ın tutukluluğuna yapılan itirazın reddedildiği ve 'tutukluluğun devamına' karar verildiği öğrenildi.

ÖZDAĞ İLE BİRLİKTE ZAFER PARTİLİ İL BAŞKANLARI DA GÖZALTINA ALINDI

Zafer Partisi’nin siyaset arenasına çıktığı ilk andan itibaren Türkiye'de yaşayan mülteciler üzerinden sokakları hareketlendirme ve infiale neden olarak siyasi rant elde etmeye odaklandığı biliniyor.

Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Güngör ve Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir de gözaltına alınmıştı.