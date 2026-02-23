Yavuz Ağıralioğlu'ndan Gürkan Hacır'a özel açıklamalar! İttifak sorusuna dikkat çeken cevap

Kategoriler
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Betimar’ın yaptığı son ankette partisinin oy oranının yüzde 4,5 seviyesine gelmesiyle ilgili TGRT Haber’den Gürkan Hacır'a özel açıklama yaptı.
Ağıralioğlu, “Doğrudur. Bize gelen anketler de böyle. Ama bizim için önemli eşik 7-7,5 puandır. Onu yakaladığımızda siyasette bambaşka bir etki oluşturacağız” dedi.
Ağıralioğlu, “Herhangi bir ittifakta yer alacak mısınız?” sorusuna ise “İttifakla işimiz olmaz. Şu an hem iktidara hem de muhalefete eşit uzaklıkta durmaya gayret ediyoruz. Bizi cazibe merkezi yapan da budur" ifadeleriyle cevap verdi.