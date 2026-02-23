Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Betimar’ın yaptığı son ankette partisinin oy oranının yüzde 4,5 seviyesine gelmesiyle ilgili TGRT Haber’den Gürkan Hacır'a özel açıklama yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yavuz Ağıralioğlu'ndan Gürkan Hacır'a özel açıklamalar! İttifak sorusuna dikkat çeken cevap Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Betimar anketinde partilerinin yüzde 4,5 oy oranına ulaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, kendilerine gelen anketlerin de benzer sonuçları gösterdiğini doğruladı. Partisi için önemli eşiğin 7-7,5 puan olduğunu ve bu oranı yakaladıklarında siyasette bambaşka bir etki oluşturacaklarını belirtti. Herhangi bir ittifakta yer almayacaklarını ve hem iktidara hem de muhalefete eşit uzaklıkta durmaya gayret ettiklerini ifade etti. Bu durumun kendilerini cazibe merkezi yaptığını söyledi.

"BAMBAŞKA BİR ETKİ OLUŞTURACAĞIZ”

Ağıralioğlu, “Doğrudur. Bize gelen anketler de böyle. Ama bizim için önemli eşik 7-7,5 puandır. Onu yakaladığımızda siyasette bambaşka bir etki oluşturacağız” dedi.

İTTİFA GÖRÜŞMELERİ VAR MI?

Ağıralioğlu, “Herhangi bir ittifakta yer alacak mısınız?” sorusuna ise “İttifakla işimiz olmaz. Şu an hem iktidara hem de muhalefete eşit uzaklıkta durmaya gayret ediyoruz. Bizi cazibe merkezi yapan da budur" ifadeleriyle cevap verdi.