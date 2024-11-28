Yazlık inşaatı için 80 ağaç kesen 'Çevreci' Suavi'ye TBMM'de tepki: Çav villa, çav villa…

28 Kasım 2024 21:07 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 21:13

Çevreci kimliğini her zaman ön plana çıkaran ve bu şekilde tanınan sanatçı Suavi, Bodrum’da yaptırdığı yazlık site nedeniyle tepkileri üzerine çekti. İddialara göre, Suavi’nin villa inşaatı projesi için 80 ağacın kesilirken TBMM'de söz hakkı alan AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları şarkı besteledi. İtalyan protest halk şarkısı 'Bella Ciao'yu Suavi'ye uyarlayan Hacıoğulları, "Çav villa, çav villa, çav villa..." diyerek şarkıyı mırıldandı.

Villa dikmek için ağaç katliamı yapan Suavi için bakanlık harekete geçti! İnceleme başlatıldı, uyarı yazısı gönderildi

Villa dikmek için ağaç katliamı yapan Suavi için bakanlık harekete geçti! İnceleme başlatıldı, uyarı yazısı gönderildi

Muğla'nın Bodrum​ ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi’nde sanatçı​ Suavi tarafından 8 villadan oluşacak bir site projesi için, iş makineleriyle araziye girildiği ve 80 ağacın kesildiği öne sürüldü. Ayrıca, projeye komşu olan 100 metrekarelik park alanındaki ağaçların da kesildiği iddiası TBMM'de gündem oldu.

'ÇEVRECİ' SUAVİ KENDİNİ SAVUNDU!

Yaşanan ağaç​ katliamı çevre gönüllüleri ve bölge halkı tarafından tepkiyle karşılanırken, Suavi konuya ilişkin açıklama yaptı. Sanatçı Suavi, "Ben o araziyi 2000 yılında satın aldım, yeni değil. 24/25 yıllık mülkiyet. Tescilli, endemik tek ağaç da, imar da yoktu" dedi.

AK PARTİ'Lİ VEKİLDEN 'ÇAV VİLLA' BESTELİ TEPKİ!

Öte yandan sanatçı Suavi'nin villa projesi için TBMM'de AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları tarafından beste yapıldı. Hacıoğulları Suavi'nin de sık sık söylediği İtalyan protest halk şarkısı 'Bella Ciao'yu 'Çav Villa' şeklinde yeniden besteledi: