Genco Erkal eski eşi Zeynep Tedü ile 1977 yılında boşandı

31 Temmuz 2024 09:10 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 09:15

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan Genco Erkal, uzun süredir kan kanseri ile mücadele ediyordu.

Kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu'nun sosyal medya hesabından tarafından 86 yaşındaki usta ismin bu sabaha karşı vefat ettiği açıklandı.

Ünlü ismin vefatının ardından eski eşi gündeme geldi.

GENCO ERKAL ESKİ EŞİ KİMDİR?

Genco Erkal, 1974 yılında kendisi gibi tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan ve Şehir Tiyatrosu sanatçısı Suavi Tedü'nün kızı Zeynep Tedü ile evlendi.

İkilinin bu evlilikten Ayşe Erkal adında bir kızı oldu.

GENCO ERKAL ZEYNEP TEDÜ NE ZAMAN BOŞANDI?

Genco Erkal ve Zeynep Tedü evliliklerinin ardından 3 yıl sonra 1977 yılında boşandı.

ZEYNEP TEDÜ KİMDİR?

Zeynep Tedü, 22 Ekim 1943 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

İtalya'da bulunan Milano Tiyatro Okulu'nda okudu.

İlk profesyonel tiyatro oyunculuğunu ise 1964 yılında Dormen Tiyatrosu'nda "Bulvar" adlı oyunda rol alarak yaptı.

Holdun Dormen'in yönettiği "Bozuk Düzen" adlı filmde de rol alan Zeynep Tedü, Türk sinemasının ilk yıllarında "Aşk Eski Bir Yalan, İki Yetime, Ölüme Giden Yol" gibi bazı filmlerde rol aldı.

Televizyon ekranlarında yayınlanan Olacak O Kadar programının skeçleriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

İstanbul Devlet Tiyatrolarından 2000 yılında emekli oldu.

Dormen Tiyatrosu'nda tanıştığı Salih Güney ile 1967 yılında evlendi.

Çiftin evliliği 1969 yılında sona erdi.

Bu evliliğinden Ebru Güney adında bir kızı olan Zeynep Tedü 1974 yılında ise Genco Erkal ile evlendi.

Genco Erkal ile evlilikleri 3 yıl süren Zeynep Tedü'nün bu evlilikten de Ayşe Erkal adında bir kızı oldu.

ZEYNEP TEDÜ FİLMLERİ NEDİR?