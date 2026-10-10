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Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 19:37
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 19:37

YENİ Parti'de istifa: Giresun Belediye Başkan Vekili bağımsızlara katıldı

Giresun Belediye Başkan Vekili Alptuğ Kaan Kara YENİ Parti'den istifa ederek bağımsızlar araına katıldı. YENİ Parti'nin meclisteki üye sayısı 15'e düştü.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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YENİ Parti'de istifa: Giresun Belediye Başkan Vekili bağımsızlara katıldı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 19:37
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 19:37

Giresun Belediye Başkanvekili Alptuğ Kaan Kara, ’den istifa ederek, bağımsız meclis üyeleri arasına katıldı. Kara’nın belediye başkanvekilliği görevini ise sürdürdüğü bildirildi.
Giresun Belediye Meclisi’nin dün gerçekleştirilen oturumunda, YENİ Parti bünyesinde meclis üyeliği ve belediye başkanvekilliği görevlerini yürüten Alptuğ Kaan Kara’nın partisinden istifa ettiği öğrenildi. İstifasının ardından meclis oturumuna katılan Kara’nın bağımsız meclis üyelerinin bulunduğu sırada yer aldığı görüldü. Parti üyeliğini sonlandıran Kara’nın belediye başkanvekilliği görevine ise devam ettiği belirtildi.

MECLİS DENGELERİ DEĞİŞTİ: YENİ PARTİ ÜYE SAYISI 15'E DÜŞTÜ

Kara’nın istifasıyla Giresun Belediye Meclisi’ndeki siyasi dengeler de değişti. Daha önce CHP’den ayrılarak bağımsız kalan 5 üyeye Kara’nın da eklenmesiyle bağımsız meclis üyelerinin sayısı 6’ya yükseldi. YENİ Parti’nin meclisteki üye sayısı ise 15’e düştü.
Bağımsız üyelerin sayısındaki artışın önümüzdeki dönemde Giresun Belediye Meclisi'nde yapılacak oylamalarda ve komisyon çalışmalarında etkili olabileceği değerlendiriliyor.

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ETİKETLER
#Yeni Parti
#Giresun Belediye Başkanvekili
#Alptuğ Kaan Kara
#Giresun Belediye Meclisi
#Bağımsız Meclis Üyeleri
#Politika
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