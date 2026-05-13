Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sahasında daralmalarla karşı karşıya kaldığını belirten Kılıç, bu konuların milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yeniden Refah Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı açıklandı Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti MYK toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında tarım ve hayvancılık alanındaki daralmalara dikkat çekerek, savunma sanayini desteklediklerini, seçimlerde vatandaşların beklentilerini sandığa yansıtmalarını sağlayacaklarını ve Cumhurbaşkanı adaylarının Fatih Erbakan olacağını duyurdu. Yeniden Refah Partisi, tarım ve hayvancılık alanındaki daralmaları milli güvenlik meselesi olarak görüyor. Parti, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın başarıyla tamamlanmasından gurur duyduğunu belirterek savunma sanayini desteklediklerini ifade etti. Vatandaşların seçim sandıklarında siyasetten, devletten, hükümetten ve partiden beklentilerini not kağıtlarına yazarak atmalarını sağlayacak bir çalışma yapacaklar. Belediye başkanlarının parti değiştirmesine tepki gösteren Kılıç, halkın oyuyla seçilenlerin kendi partilerinde kalmasının etik olduğunu söyledi. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının her iki turda da Genel Başkan Fatih Erbakan olacağı açıklandı.

"SAVUNMA SANAYİMİZİN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın başarıyla tamamlanmasından dolayı gurur duyduklarını belirten Kılıç, "ASELSAN, HAVELSAN gibi savunma sanayimizin iftiharı olan köklü müesseselerin temelinde harcı bulunan Milli Görüş Hareketi olarak bu alanda atılan her müspet adımın sonuna kadar arkasındayız. Savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranlarının artırılması, Türkiye'nin savunma ve saldırı gücünü, dolayısıyla caydırıcılığını artıracaktır." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞ SEÇİM SANDIĞINA BEKLENTİSİNİ DE YAZIP ATACAK"

Türkiye'de seçimlerin meşru ve şeffaf bir zeminde yürütülmesine yönelik çalışmaları ortaya koyacaklarını dile getiren Suat Kılıç, "Sandıkların önünde bulunan zarflar ve not kağıtlarına vatandaşlarımızın siyasetten, devletten, hükümetten, Ankara'dan ve partimizden olan beklentilerini yazarak sandığa atmalarını sağlayacağız. Yeniden Refah Partisi olarak bir kere daha milletimizin sesine, vicdanına, hissiyatına ve beklentilerine tercüman olacağız." diye konuştu.

CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARINA TEPKİ

Bir gazetecinin, belediye başkanlarının parti değişikliği yapmasına ilişkin sorusu üzerine Kılıç, halkın oyuyla seçilenlerin kendi partilerinde kalmalarının siyasi açıdan etik olduğunu söyledi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ ERBAKAN"

Kılıç, partilerinin cumhurbaşkanı adaylarına yönelik soruya da her iki turda da adaylarının kesinlikle Genel Başkan Fatih Erbakan olacağı yanıtını verdi.