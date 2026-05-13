Yeniden Refah Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı açıklandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sahasında daralmalarla karşı karşıya kaldığını belirten Kılıç, bu konuların milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi.
İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın başarıyla tamamlanmasından dolayı gurur duyduklarını belirten Kılıç, "ASELSAN, HAVELSAN gibi savunma sanayimizin iftiharı olan köklü müesseselerin temelinde harcı bulunan Milli Görüş Hareketi olarak bu alanda atılan her müspet adımın sonuna kadar arkasındayız. Savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranlarının artırılması, Türkiye'nin savunma ve saldırı gücünü, dolayısıyla caydırıcılığını artıracaktır." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de seçimlerin meşru ve şeffaf bir zeminde yürütülmesine yönelik çalışmaları ortaya koyacaklarını dile getiren Suat Kılıç, "Sandıkların önünde bulunan zarflar ve not kağıtlarına vatandaşlarımızın siyasetten, devletten, hükümetten, Ankara'dan ve partimizden olan beklentilerini yazarak sandığa atmalarını sağlayacağız. Yeniden Refah Partisi olarak bir kere daha milletimizin sesine, vicdanına, hissiyatına ve beklentilerine tercüman olacağız." diye konuştu.
Bir gazetecinin, belediye başkanlarının parti değişikliği yapmasına ilişkin sorusu üzerine Kılıç, halkın oyuyla seçilenlerin kendi partilerinde kalmalarının siyasi açıdan etik olduğunu söyledi.
Kılıç, partilerinin cumhurbaşkanı adaylarına yönelik soruya da her iki turda da adaylarının kesinlikle Genel Başkan Fatih Erbakan olacağı yanıtını verdi.