01 May 2024 13:49 - Güncelleme : 01 May 2024 17:30
Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Son dakika haberi: Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantı Çankaya Köşkü'nde gerçekleştiriliyor.
Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.
TGRT Haber Muhabiri Merve Şahin toplantıya dair detayları şöyle aktardı:
Mustafa Şentop ve Binali Yıldırım toplantıya ilk kez katılıyor. Basına kapalı toplantı yapılıyor. Ekonomiye dair gelişmeler, yeni anayasa çalışmaları, terör konusu masada olacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı