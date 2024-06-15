Yurt dışı çıkış harcına gelen zam sonrası Mustafa Sarıgül'den çağrı: Gelin can Erzincan'a 

15 Haziran 2024 20:58 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 21:02

CHP'li Mustafa Sarıgül'den tüm partilere çağrı: Vicdani bir mesele...

CHP'li Mustafa Sarıgül'den tüm partilere çağrı: Vicdani bir mesele...

Çektiği videolar ve söylemleriyle sık sık gündeme gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bu kez Gelir İdaresi Başkanlığı yurt dışına çıkış harç pullarına zam yapacağı yönündeki haberleri sonrası video çekip paylaştı.

Mustafa Sarıgül videosunda vatandaşları Erzincan'a çağırarak "ne pul istiyoruz ne para" dedi.

"NE PUL İSTİYORUZ NE PARA..."

Mustafa Sarıgül videosunda şu sözlere yer verdi:

"Bana yazıyorsunuz 'Yurt dışı harç pullarına zam geldi, biz ne yapacağız?' diye. Yapacağınız bir şey var. Gelin can Erzincan'a, ne pul istiyoruz ne para."

NE OLDU?

Hükümetin bu ay sonunda TBMM'ye sunacağı ifade edilen vergi reformuna ilişkin ayrıntılar dün basında almıştı. Taslak düzenlemede yer alan maddelerin ekseriyetle şirketleri hedef aldığı görülülerken, vatandaşları ilgilendiren önemli düzenlemeler de dikkat çekmişti.

Bu düzenlemeler arasında yurt dışına çıkış harcı 1500 TL’ye çıkarılacak ve harç her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Taslakta 2023'te 8,7 milyon kişinin harç ödeyerek yurtdışına çıktığı, 2024’te bu sayının gerçekleşmesi halinde yıllık gelir etkisinin 12,6 milyar TL olacağı hesaplandı.

Yurtdışına çıkış harcı bugün itibarıyla 150 TL olarak uygulanıyor.