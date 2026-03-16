'Hafız olamaz' dediler! Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin sayfasını ve satırını söylüyor

Öğrenciliğinde herkesin "Hafız olamaz" dediği Mahir Demirkol, 35 yıldır üzerinde çalıştığı "hafıza kodlama" yöntemiyle Kur’an-ı Kerim’deki ayetleri satır satır ezberledi. Kurra Hafız Demirkol, ayetlerin Kur'an'da hangi sayfa ve satırda olduğunu saniyeler içinde söylüyor.

GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 00:20
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 00:28

'da yaşayan 48 yaşındaki Kurra Hafız Mahir Demirkol, 35 yıldır Kur'an-ı Kerim'i "hafıza kodlama" yöntemiyle satır satır ezberliyor.

2006 yılında kanser hastalığına yakalanan Demirkol, tedavi sürecinde "hafıza kodlama" tekniği üzerine çalışarak 6 bin 236 ayeti ezberlemekle kalmayarak sayfa ve satırlarını da zihnine kazıdı.

GÜNDE 8 SAAT ÇALIŞTI

İki kez Kur'an-ı Kerim'i kalemle yazan Demirkol, günde 8 saat boyunca çalışarak kendisini geliştirdi. Kastamonu Dini İhtisas Merkezi’nde eğitim görevlisi olarak görev yapan ve hafızlık eğitimi üzerine çeşitli kitaplar yazan Demirkol, yeteneğiyle herkesin takdirini topluyor.

"HASTALIK SÜRECİNDE ÇALIŞMALARIMI ARTIRDIM"

Bu yeteneğinin uzun yıllar süren bir çalışmanın eseri olduğunu belirten Demirkol, "Uzun yıllardır hafızlık kodlama çalışmaları yapıyorum. Bu çalışmalarıma hafızlık yaparken, 1990 yılında başladım. O günden bu yana hafızlık zihnimde nasıl daha iyi oturur, sayfaları daha iyi nasıl görebilirim, yüz sayfa sonrasını nasıl daha iyi görebilirim diyerek başladığım çalışmalarım bir hayli uzun sürdü. 2006 yılında geçirmiş olduğum rahatsızlık sonrasında çalışmalarımı biraz daha artırmaya başladım.

"MANA İLE METNİ BİRLEŞTİRDİĞİNİZDE KUR'AN'IN BİZLE KONUŞTUĞUNU DAHA İYİ HİSSEDİYORUZ"

Benim çalışmam, sorulan bir ayetten onlarca, yüzlerce sayfa sonraki ilk ayeti, son ayeti söylemek. Bunu nasıl yaptığımı sorarsanız, yavaş okumakla, cüzden sonra sadece okumadan sadece gözle metni takip ederek yaptığım bir çalışmaydı. Bunun için günde 8 saatimi ayırdığımı söyleyebilirim. Kur'an-ı Kerim'i iki kez yazmam da süreci kuvvetlendirdi. Bunun asıl amacı manadır.

Mana ile metni birleştirdiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'in bizimle konuştuğunu daha iyi hissedebiliyoruz. Ben de hem manaya girmeye çalıştım hem de her ayetin yerini, sayfasını cüzünü konumunu ve o sayfada geçen konuların ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorum" dedi.

"ÇALIŞMAM SIRASINDA HİÇBİR SOSYAL AKTİVİTE OLMUYOR"

Öğretim görevlisi olarak görev yaptığı merkezde de isteyen kursiyerlere taktiğiyle ilgili yardımcı olduğunu söyleyen Demirkol, "Buradaki kursiyer kardeşlerimizi de çalıştırıyoruz ama bu hangi ayetin nerde olduğunu bilme aşkıyla ilgili bir süreç. Özel çalışmak gerekiyor. Her hafızlık yapan öğrencinin bunu yapmasında şüphem var. Çünkü biraz zor ve derin bir çalışma. Ama hafızlık yapmış ve hafızlığını unutmak istemeyen her insanın biraz daha yoğun çaba vererek yapabileceği bir şey. Ben 35 yıldır çalışıyorum, bu süreçteki çalışmamda hiçbir sosyal aktivite olmuyor. Çünkü yoğun bir tempo çalışmasındasınız" diye konuştu.

"HAFIZ OLMADAN ÖNCE PLAKALARI VE TELEFON NUMARALARINI EZBERLİYORDUM"

Hafız olmadan önce arabaların plakalarını ve telefon numaralarını ezberlediğini dile getiren Demirkol, "Buna hafızlık yaptığım yıllarda dışarıda gördüğüm arabaların plakalarını ezberleyerek esinlendim. O yıllarda rehberler olmadığı için herkesin telefon numarasını ezberliyordum. Biraz daha ileri gittiğimde, ağaçlara koymuş olduğum çiziklerle görsel hafızamı geliştirmeye çalıştım" şeklinde konuştu.

"HAFIZ OLAMAYACAĞIMI SÖYLEDİLER"

Eğitimi sırasında çevresindeki insanların kendisinin hafız olabileceğine inanmadığını dile getiren Demirkol, "Çok güzel dönüşler alıyorum. Herkes bunu nasıl yaptığımı soruyorlar. Hafızlık yaptığım yıllarda hafız olamayacağım söylenen bir çocuktum. O yıllarda çevremdeki insanlar hafızlığın bana göre olmadığını söylemişti. Bugün buradayız" ifadelerini kullandı.

