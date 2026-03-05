Ramazanda sahur yapmayanlar dikkat! Vücutta bakın ne oluyor

Ramazan ayında oruç tutan milyonlarca kişi, sahur yapıp yapmama konusunda farklı tercihler yapıyor. Ancak sağlık uzmanları, sahurun atlanmasının vücutta ciddi etkiler yapabileceği uyarısında bulunuyor. Peki, sahur yapmamak gerçekten sağlığı nasıl etkiliyor? İşte Ramazan’da sahurun önemine dair bilmeniz gerekenler…



RAMAZANDA SAHUR YAPMAYANLAR DİKKAT



Sahur, vücudun uzun süre aç kalacağı gün boyunca enerji dengesini korumasına yardımcı olur. Uzmanlar, sahurun atlanması durumunda vücudun enerji ihtiyacını karşılamak için daha fazla yağ depolarını kullanmaya başladığını söylüyor. Bu durum kısa vadede kilo kaybına yol açsa da uzun vadede metabolizmanın yavaşlamasına ve enerji düşüklüğüne neden olabiliyor.

Ayrıca kan şekeri seviyeleri de sahur yapılmadığında dalgalanmaya başlıyor. Sabah saatlerinde kan şekeri düşebilir, bu da baş ağrısı, halsizlik ve konsantrasyon bozukluğu gibi belirtilere yol açabiliyor. Özellikle diyabet gibi kronik rahatsızlığı olan kişilerin sahuru atlamaması uzmanlar tarafından öneriliyor.

SİNDİRİM SİSTEMİ VE MİDE SAĞLIĞI

Sahur yapılmayan günlerde mide asidi üretimi devam eder, ancak gıda alımı olmadığı için mide zarına zarar verebilir. Bu durum, özellikle reflü veya gastrit gibi mide sorunları yaşayan kişilerde rahatsızlık yapabilir. Uzmanlar, sahurun hafif ve dengeli bir öğün olmasının mide sağlığını korumak için önemli olduğunu belirtiyor.

Öte yandan sahur, bağırsak hareketlerinin düzenli olmasına da yardımcı olur. Sahur yapılmadığında bağırsakların uzun süre boş kalması, kabızlık ve sindirim problemlerini tetikleyebilir. Bu nedenle lifli gıdaların sahurda tüketilmesi, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını destekler.

BEYİN FONKSİYONLARI VE KONSANTRASYON

Sahur, vücudun sadece enerji ihtiyacını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda beyin fonksiyonlarının korunmasına da katkı sağlar. Uzmanlar, sahursuz oruç tutan kişilerde sabah saatlerinde dikkat dağınıklığı, hafıza problemleri ve motivasyon düşüklüğü görülebileceğini söylüyor.

Vücudun enerji üretmek için yağ ve kas depolarını kullanması, beynin glikoz ihtiyacını karşılamasını zorlaştırır. Bu durum, özellikle sınav, iş veya yoğun zihinsel aktiviteler sırasında performans düşüklüğüne yol açabilir.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Beslenme uzmanları, sahurun mutlaka atlanmaması gerektiğini vurguluyor. Hafif ve dengeli bir sahur için öneriler şöyle:

Yavaş sindirilen kompleks karbonhidratlar (tam buğday ekmeği, yulaf, bulgur)

Protein kaynakları (yumurta, süt, yoğurt, peynir)

Bol su ve lifli gıdalar (meyve, sebze)

Ayrıca kahve ve aşırı tuzlu gıdaların sahurda tüketilmemesi, gün boyu daha enerjik olmayı sağlayabilir.

ENERJİ, SİNDİRİM VE BEYİN SAĞLIĞI TEHLİKEDE



Ramazanda sahur, sadece geleneksel bir ritüel değil vücudun enerji dengesi, sindirim sağlığı ve beyin fonksiyonları için kritik bir öğündür. Sahurun atlanması kısa vadede hafif bir rahatlık sağlasa da uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı olan kişilerin sahuru atlamamaları gerektiğini belirtiyor.

Oruç ibadeti sırasında sağlıklı kalmak için sahur öğününü atlamamak, gün boyu enerji seviyesini ve konsantrasyonu korumak açısından büyük önem taşıyor.

