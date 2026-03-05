Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ramazan kategori
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Ramazanda sahur yapmayanlar dikkat! Vücutta bakın ne oluyor

Ramazan ayı boyunca milyonlarca kişi, oruç ibadetini yerine getirirken sahur yapıp yapmama konusunda farklı tercihlerde bulunuyor. Ancak uzmanlar, sahurun atlanmasının sağlık açısından çeşitli riskler oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Peki, sahur yapmamak vücutta ne gibi değişikliklere yol açıyor? İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ramazanda sahur yapmayanlar dikkat! Vücutta bakın ne oluyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 12:36

Ramazan ayında tutan milyonlarca kişi, sahur yapıp yapmama konusunda farklı tercihler yapıyor. Ancak uzmanları, sahurun atlanmasının vücutta ciddi etkiler yapabileceği uyarısında bulunuyor. Peki, sahur yapmamak gerçekten sağlığı nasıl etkiliyor? İşte Ramazan’da sahurun önemine dair bilmeniz gerekenler…

RAMAZANDA SAHUR YAPMAYANLAR DİKKAT

Sahur, vücudun uzun süre aç kalacağı gün boyunca enerji dengesini korumasına yardımcı olur. Uzmanlar, sahurun atlanması durumunda vücudun enerji ihtiyacını karşılamak için daha fazla yağ depolarını kullanmaya başladığını söylüyor. Bu durum kısa vadede kilo kaybına yol açsa da uzun vadede metabolizmanın yavaşlamasına ve enerji düşüklüğüne neden olabiliyor.

Ramazanda sahur yapmayanlar dikkat! Vücutta bakın ne oluyor

Ayrıca kan şekeri seviyeleri de sahur yapılmadığında dalgalanmaya başlıyor. Sabah saatlerinde kan şekeri düşebilir, bu da baş ağrısı, halsizlik ve konsantrasyon bozukluğu gibi belirtilere yol açabiliyor. Özellikle diyabet gibi kronik rahatsızlığı olan kişilerin sahuru atlamaması uzmanlar tarafından öneriliyor.

SİNDİRİM SİSTEMİ VE MİDE SAĞLIĞI

Sahur yapılmayan günlerde mide asidi üretimi devam eder, ancak gıda alımı olmadığı için mide zarına zarar verebilir. Bu durum, özellikle reflü veya gastrit gibi mide sorunları yaşayan kişilerde rahatsızlık yapabilir. Uzmanlar, sahurun hafif ve dengeli bir öğün olmasının mide sağlığını korumak için önemli olduğunu belirtiyor.

Ramazanda sahur yapmayanlar dikkat! Vücutta bakın ne oluyor

Öte yandan sahur, bağırsak hareketlerinin düzenli olmasına da yardımcı olur. Sahur yapılmadığında bağırsakların uzun süre boş kalması, kabızlık ve sindirim problemlerini tetikleyebilir. Bu nedenle lifli gıdaların sahurda tüketilmesi, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını destekler.

BEYİN FONKSİYONLARI VE KONSANTRASYON

Sahur, vücudun sadece enerji ihtiyacını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda beyin fonksiyonlarının korunmasına da katkı sağlar. Uzmanlar, sahursuz oruç tutan kişilerde sabah saatlerinde dikkat dağınıklığı, hafıza problemleri ve motivasyon düşüklüğü görülebileceğini söylüyor.

Ramazanda sahur yapmayanlar dikkat! Vücutta bakın ne oluyor

Vücudun enerji üretmek için yağ ve kas depolarını kullanması, beynin glikoz ihtiyacını karşılamasını zorlaştırır. Bu durum, özellikle sınav, iş veya yoğun zihinsel aktiviteler sırasında performans düşüklüğüne yol açabilir.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

uzmanları, sahurun mutlaka atlanmaması gerektiğini vurguluyor. Hafif ve dengeli bir sahur için öneriler şöyle:

Yavaş sindirilen kompleks karbonhidratlar (tam buğday ekmeği, yulaf, bulgur)

Ramazanda sahur yapmayanlar dikkat! Vücutta bakın ne oluyor

Protein kaynakları (yumurta, süt, yoğurt, peynir)

Bol su ve lifli gıdalar (meyve, sebze)

Ayrıca kahve ve aşırı tuzlu gıdaların sahurda tüketilmemesi, gün boyu daha enerjik olmayı sağlayabilir.

Ramazanda sahur yapmayanlar dikkat! Vücutta bakın ne oluyor

ENERJİ, SİNDİRİM VE BEYİN SAĞLIĞI TEHLİKEDE

Ramazanda sahur, sadece geleneksel bir ritüel değil vücudun enerji dengesi, sindirim sağlığı ve beyin fonksiyonları için kritik bir öğündür. Sahurun atlanması kısa vadede hafif bir rahatlık sağlasa da uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı olan kişilerin sahuru atlamamaları gerektiğini belirtiyor.

Ramazanda sahur yapmayanlar dikkat! Vücutta bakın ne oluyor

Oruç ibadeti sırasında sağlıklı kalmak için sahur öğününü atlamamak, gün boyu enerji seviyesini ve konsantrasyonu korumak açısından büyük önem taşıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Migren hastaları dikkat! Uzmanı uyardı: Ramazan’da değişen düzen baş ağrısını tetikleyebilir
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri takvimi 2026! Ramazan Bayramı SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri zamlanacak mı, ne zaman yatar?
ETİKETLER
#Sağlık
#beslenme
#metabolizma
#oruç
#Ramazan Sahur
#Ramazan kategori
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.