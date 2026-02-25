Menü Kapat
Editor
 Canan Okur

Ramazan'da sahurda yumurta mı yulaf mı? Hangisi daha tok tutar?

2026 Ramazan ayında sahurda ne yediğiniz, gün boyu nasıl hissedeceğinizi de belirliyor. Peki sahur sofralarında yumurta mı yoksa yulaf mı tok tutar? Sahurda hangi besin daha enerjik hissetmemizi sağlar? İşte cevabı...

Ramazan'da sahurda yumurta mı yulaf mı? Hangisi daha tok tutar?
ayının en güzel sofrası şüphesiz sahur sofralarıdır. Ancak sahura kalkan hemen hemen herkes, 'Ne yesem de gün içinde acıkmasam' sorusuyla baş etmeye çalışıyor. Kimileri haşlanmış yumurtayı tercih ederken, kimileri de yulafla daha enerjik ve tok kaldığını söylüyor. Peki sahurda hangi besin daha çok tok turar? mı yoksa yulaf mı? İşte detaylar...

RAMAZAN'DA SAHURDA YUMURTA MI YULAF MI?

Sofraların vazgeçilmezi yumurta, yüksek kaliteli protein içerir. Protein sindirimi yavaşlatır. Bu da tokluk hissini oluşturur.

Ramazan'da sahurda yumurta mı yulaf mı? Hangisi daha tok tutar?

Özellikle haşlanmış ya da az yağlı omlet şeklinde tüketildiğinde mideyi uzun süre meşgul eder. Bir adet yumurta ortalama 6 gram protein içerir. Yanına biraz peynir ve tam buğday ekmeği eklendiğinde hem dengeli hem de oldukça lezzetli bir tabağı sofralarda yerini alır.

Ramazan'da sahurda yumurta mı yulaf mı? Hangisi daha tok tutar?

Yulaf ise lif gücüyle öne çıkar. İçerdiği beta-glukan adlı lif, mide boşalmasını yavaşlatır. Ayrıca yulaf kan şekerinin dengeli yükselmesine de yardımcı olur. Bu da ani acıkma krizlerini azaltır. Süt ya da yoğurtla hazırladığınız bir kase yulaf özellikle mide hassasiyeti yaşayanlar için iyi bir tercih olacaktır.

Ramazan'da sahurda yumurta mı yulaf mı? Hangisi daha tok tutar?

Ramazan ayında sahur sofraları için kafa karıştıran yumurta mı yoksa yulaf mı sorusuna gelecek olursak, yumurta proteiniyle, yulaf lifiyle tok tutar. Tercih biraz da kişinin metabolizmasına ve alışkanlıklarına bağlıdır.

Ramazan'da sahurda yumurta mı yulaf mı? Hangisi daha tok tutar?

HANGİSİ DAHA TOK TUTAR?

Sahurda ne kadar su içildiği, yanında yenilen karbonhidratın türü ve ölçüsü de oldukça önemlidir. Sadece iki yumurta yiyip su içmeden oruca başlamak farklı sonuç verir. Aynı şekilde şekerli meyveli yulaf tüketmek kan şekerini hızla yükseltebilir.

Ramazan'da sahurda yumurta mı yulaf mı? Hangisi daha tok tutar?

Uzmanlar, sahurda protein ve lifi birlikte öneriyor. Örneğin bir yumurtanın yanına birkaç kaşık sade yulaf ekleyebilirsiniz. Böylece hem mide daha geç boşalır hem de kan şekeri yükselmez ve dengede kalır. Gece çok tuzlu beslenmek ise önerilmiyor. Bu durum gün içinde susuzluğu artırabilir.

Ramazan'da sahurda yumurta mı yulaf mı? Hangisi daha tok tutar?

SAHURDA YUMURTA VE YULAF KİLO ALDIRIR MI?

Yumurta tek başına kilo aldırmaz. Kalori değeri abartıldığı kadar fazla değildir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yumurtayı bol yağda pişirmek ya da yanına fazla ekmek tüketmektir. Yumurta dengeli bir şekilde tüketildiği zaman kilo almanızı sağlamaz.

Ramazan'da sahurda yumurta mı yulaf mı? Hangisi daha tok tutar?

Yulaf da tıpkı yumurta gibi ölçülü yenmelidir. Sağlıklı diye büyük kaselerle tüketmek fazladan kalori almanıza neden olabilir. Ancak doğru miktarda hazırlandığında, gün içinde de enerjik olmanızı sağlar. Yulafın lifli yapısı bağırsak hareketlerini düzenler. Bu da Ramazan’da çok sık yaşanan sindirim sorunlarına çare olur.

Ramazan'da sahurda yumurta mı yulaf mı? Hangisi daha tok tutar?

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Sahurda en çok ne tok tutar?

Protein ve lif içeren besinler, sahur sofralarında tercih edilebilir. Yumurta, yoğurt, yulaf ve tam tahıllar gün içinde tokluk sağlar.

Yulaf sahurda şişkinlik yapar mı?

Aşırı tüketilirse yapabilir. Küçük porsiyonlar tüketilmesinde fayda var.

Her gün sahurda yumurta yenir mi?

Sağlık yönünden bir sorununuz yoksa tüketebilirsiniz. Ancak kolesterol sorunu olanların doktoruna danışması gerekiyor.

Sahurda sadece yulaf yeterli mi?

Sahurda tek başına yulaf yemek yeterli olmayabilir. Yanına yoğurt, süt ya da kuruyemiş ekleyebilirsiniz.

#ramazan
#yumurta
#sahur
#Yulaf
#Tok Tutar
#Ramazan kategori
