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 | Bengül Büyükhan

Ramazan'ın vazgeçilmezi keşkek! 8 saatte pişiyor, kaleden çalınan davulla duyuruluyor

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden olan keşkek Çorum'un İskilip ilçesinde yüzyıllardır süren bir gelenekle pişiriliyor. Sabah 09.00'dan akşam 17.00'a kadar 8 saatte pişen keşkek hazır olduğunda ise ilçedeki kalede davul çalınarak vatandaşlara haber veriliyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 12:27

Keşkek, Çorum'un İskilip ilçesinde iftar sofralarının vazgeçilmezler lezzetlerinden biri olmayı sürdürüyor..İskilip'in her mahallesinde bulunan keşkek fırınları yüzyıllardır devam eden geleneği devam ettiriyor. Sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından keşkeğin iç malzemelerini evde hazırlanıyor ve fırınlara teslim ediliyor. Keşkeğin piştiği ise kaleden yükselen nara ve davul sesiyle vatandaşlara duyuruluyor..

EN UZUN PİŞEN İKİNCİ YÖRESEL YEMEK

Marka tescili alan ve ilçenin özgün yemeklerinden olan keşkek, meşhur İskilip dolmasından sonra kentin en uzun pişen ikinci yöresel yemeği olma özelliğini taşıyor. Keşkeğin yoğun ilgi görmesi en çok fırın sahiplerinin yüzünün güldürüyor. Yılda bir ay çalışan keşkek fırınları, bu ayı en karlı şekilde kapatmak için her türlü imkanı müşterilerine sağlamaya çalışıyor.

KEŞKEKLER HAZIR OLUNCA KALEDEN DAVUL ÇALINIYOR

Sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından keşkek çömlekleri fırınlara getiriliyor. Her bir çömleğin üzerinde karışmaması için işaretler bulunuyor. Keşkekler hazır olduğunda ise davulcular İskilip Kalesi'nde davul-zurna çalıyor. Davul-zurna sesini duyan vatandaşlar keşkek fırınlarına giderek çömleklerini alıyor.

"SABAH 9' DAN AKŞAM 5'E KADAR PİŞİYOR"

Vatandaşlardan İskilip keşkeği hakkında bilgi veren Suna Kanbur, "İskilip'te Ramazan keşkeksiz olmaz. Keşkeğin iç malzemelerini evde hazırlarız, içine soğan, et, yarmalık keşkek arzu eden içine her şeyi katabiliyor. Tabii bu yemek Ramazan ayı süresince yenildiği için 30 gün süre ile sofralarımızda bulunuyor. Keşkek saat 9.00'dan 17.00'ye kadar pişiyor. Diğer keşkek hazırlayan vatandaşlar da iç hazırlığını farklı farklı yaptıkları için, çömlekler de aynı ortamda piştiği için lezzetleri ayrı güzel olur. Keşkeğin piştiğini saat 17.00 gibi kaleden yükselen nara ve davul sesiyle anlarız. Herkes gelip sıraya girer. Çömleklerin üzerinde yazan isim ya da numaralar sayesinde Keşkeğini bulup alır" dedi.

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