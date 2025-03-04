Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ağız ve diş sağlığı büyük önem taşıyor. Oruç süresince ağız ve diş sağlığını en çok tehdit eden faktörün ağız kuruluğu olduğunu vurgulayan Diş Hekimi Ece Çalışkan, sıkça tüketilen alkollü gargaranın ağız kuruluğunu artırabileceğini belirtti.

Ramazanın gelmesiyle birlikte ağız ve diş bakımı konusunda uzmanlarda uyarılar gelmeye devam ediyor. Diş Hekimi Ece Çalışkan, oruç tutarken ağız ve diş sağlığı bakımından en büyük tehdidin ağız kuruluğu olduğunu söyledi. Ramazan haricinde de ağız diş sağlığının çok önemli olduğunu belirten Çalışkan, "Çünkü hem sağlık hem sindirim sistemi ağızdan başlıyor. Dolayısıyla ağız sağlığımızı vücudumuzun genel sağlığından ayırmamak gerekiyor. Ramazanda uzun süren açlık ve susuzluk söz konusu. Özellikle susuzluk sebebiyle tükürük akış hızımızın azalması ve tükürüğün dişler üzerindeki koruyucu etkisinin azalması maalesef ağızdaki bakteriler için çürük oluşumunda bulunmaz bir ortam oluyor" diye konuştu.

ALKOLLÜ GARGARALARA DİKKAT!

Alkollü gargara kullanmanın ağız kuruluğuna daha çok neden olabileceğini belirten Çalışkan, "Bu yüzden bundan uzak durabiliriz. Ancak mutlaka gargara yapılması gerektiğinden alkollü gargara yerine hafif tuzlu suyu tercih edebilirsiniz" önerisinde bulundu.

"MEVCUT OLAN ÇÜRÜKLER İLERLEYEBİLİYOR..."

Özellikle rafine şekerli, karbonhidratlı, unlu mamullerin çok tüketilmesi ve uzun süren tükürük akış hızının azalması, diş fırçalama eyleminin yapılamaması ve açlık gibi sebeplerle diş çürüklerinin daha da artabileceğini belirten Çalışkan, "Mevcut olan çürükler ilerleyebiliyor. Sonuç, kanal tedavisi, çekim gibi safhalara varabiliyor. Sahur ve iftar arasında bolca su tüketerek sıvı kaybının önüne geçebiliriz. Gün içerisinde su yutmamak kaydıyla dişlerimizi fırçalayabiliriz. Ağzımızı sık sık çalkalayabiliriz. Sahurda yiyip içtiklerimize de dikkat etmeliyiz. Ağız kuruluğunu arttırabilecek besinlerin mümkün olduğu kadar tüketmememiz gerekiyor. Özellikle çok baharatlı, tuzlu gıdalar, soğan sarımsak gibi gıdalar ağız kurulumu arttırır. Su ihtiyacını arttırır ve gündüz sıvı alamadığımız için bakterinin üreyebilmeleri ve çürük oluşturabilmeleri için asidik ortamı oluşturur" dedi.

"SAHURDAN SONRA SİGARA İÇİP UYUMAYIN"

Sigara içenlerin bu ayda ekstra dikkat etmesi gerektiği konusuna da değinen Çalışkan, "Sigarayı Ramazan'da değil, aslında hiçbir zaman içmemek gerekiyor. Sigara çünkü tükürük akış hızını azaltır. Zaten bozuk ağız hijyeninin daha kötü bir hale gitmesine sebep olabilir. Sahurdan sonra sigara içerek uyumamak gerekiyor. Böyle bir kötü alışkanlığımız varsa bunu geç saatlere bırakmamak gerekiyor" dedi.