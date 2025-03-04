Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ramazanda neredeyse herkes kullanıyor! Uzmanından kritik uyarı: "Alkollü gargaraya yaklaşmayın!"

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ağız ve diş sağlığı büyük önem taşıyor. Oruç süresince ağız ve diş sağlığını en çok tehdit eden faktörün ağız kuruluğu olduğunu vurgulayan Diş Hekimi Ece Çalışkan, sıkça tüketilen alkollü gargaranın ağız kuruluğunu artırabileceğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 10:01

Ramazanın gelmesiyle birlikte ağız ve diş bakımı konusunda uzmanlarda uyarılar gelmeye devam ediyor. Diş Hekimi Ece Çalışkan, oruç tutarken ağız ve diş sağlığı bakımından en büyük tehdidin ağız kuruluğu olduğunu söyledi. Ramazan haricinde de ağız diş sağlığının çok önemli olduğunu belirten Çalışkan, "Çünkü hem sağlık hem sindirim sistemi ağızdan başlıyor. Dolayısıyla ağız sağlığımızı vücudumuzun genel sağlığından ayırmamak gerekiyor. Ramazanda uzun süren açlık ve susuzluk söz konusu. Özellikle susuzluk sebebiyle tükürük akış hızımızın azalması ve tükürüğün dişler üzerindeki koruyucu etkisinin azalması maalesef ağızdaki bakteriler için çürük oluşumunda bulunmaz bir ortam oluyor" diye konuştu.

ALKOLLÜ GARGARALARA DİKKAT!

Alkollü gargara kullanmanın ağız kuruluğuna daha çok neden olabileceğini belirten Çalışkan, "Bu yüzden bundan uzak durabiliriz. Ancak mutlaka gargara yapılması gerektiğinden alkollü gargara yerine hafif tuzlu suyu tercih edebilirsiniz" önerisinde bulundu.

"MEVCUT OLAN ÇÜRÜKLER İLERLEYEBİLİYOR..."

Özellikle rafine şekerli, karbonhidratlı, unlu mamullerin çok tüketilmesi ve uzun süren tükürük akış hızının azalması, diş fırçalama eyleminin yapılamaması ve açlık gibi sebeplerle diş çürüklerinin daha da artabileceğini belirten Çalışkan, "Mevcut olan çürükler ilerleyebiliyor. Sonuç, kanal tedavisi, çekim gibi safhalara varabiliyor. Sahur ve iftar arasında bolca su tüketerek sıvı kaybının önüne geçebiliriz. Gün içerisinde su yutmamak kaydıyla dişlerimizi fırçalayabiliriz. Ağzımızı sık sık çalkalayabiliriz. Sahurda yiyip içtiklerimize de dikkat etmeliyiz. Ağız kuruluğunu arttırabilecek besinlerin mümkün olduğu kadar tüketmememiz gerekiyor. Özellikle çok baharatlı, tuzlu gıdalar, soğan sarımsak gibi gıdalar ağız kurulumu arttırır. Su ihtiyacını arttırır ve gündüz sıvı alamadığımız için bakterinin üreyebilmeleri ve çürük oluşturabilmeleri için asidik ortamı oluşturur" dedi.

"SAHURDAN SONRA SİGARA İÇİP UYUMAYIN"

Sigara içenlerin bu ayda ekstra dikkat etmesi gerektiği konusuna da değinen Çalışkan, "Sigarayı Ramazan'da değil, aslında hiçbir zaman içmemek gerekiyor. Sigara çünkü tükürük akış hızını azaltır. Zaten bozuk ağız hijyeninin daha kötü bir hale gitmesine sebep olabilir. Sahurdan sonra sigara içerek uyumamak gerekiyor. Böyle bir kötü alışkanlığımız varsa bunu geç saatlere bırakmamak gerekiyor" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Klasik Ramazan pidesinden çok farklı! Ekşi mayalı sütlü pide için kuyruk uzuyor
Ramazan'da aç karnına ilaç kullanacaklara '2 saat' uyarısı
Oruç tutan şeker ve tansiyon hastalarına uyarı! Uzman isim ilaç saatlerine dikkat çekti

Sıkça Sorulan Sorular

RAMAZANDA SU TÜKETİMİ NASIL OLMALI?
Sahur ve iftar arasında su içmeye özen gösterin. İftarı su veya hafif içeceklerle açın. İftar sonrası ve sahur öncesi su içmeye devam edin. Çay, kahve gibi kafein içeren içeceklerin su ihtiyacınızı karşılamadığını unutmayın.
ETİKETLER
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.