Ramazan ayı başlıyor! Kim kaç saat oruç tutacak?

Ramazan ayı geldi çattı. İlk teravih bugün kılınacak. ilk oruç yarın tutulacak. Ramazan'ın ilk günü 6 ilde 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

11 ayın sultanı Ramazan, geldi. Paylaşmayı ve iyiliği artıran Ramazan, tüm İslam aleminde büyük bir heyecanla karşılanacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazan'ın ilk orucu, cumartesi günü tutulacak. "On bir ayın sultanı" Ramazan'ın ilk teravih namazı ise bugün ülke genelindeki camilerde kılınacak.

Ramazan'ı karşılamaya hazırlanırken, oruca dair detaylar belli oldu.

Ramazan'ın ilk günü 6 ilde 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

Geriye kalan 45 ilde ise 12 saat 55 dakika oruçlu kalınacak. Böylece en uzun ile en kısa oruç arasındaki fark 2 dakikaya inecek.

FARK 2 DAKİKAYA İNDİ

Geçen yıl Ramazan'ın ilk günü 3 dakika olan Türkiye'deki en uzun ile en kısa oruç arasındaki fark, bu yıl 2 dakikaya inecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, Ramazan'ın başlayacağı 1 Mart Cumartesi ilk imsakın Iğdır'da saat 05.08'de, son imsakın Çanakkale'de saat 06.18'de olacağını söyledi.

EN KISA ORUÇ IĞDIR'DA

İlk iftarın 18.02'te Iğdır'da, son iftarın 19.12'de Çanakkale'de yapılacağını belirten İşlek, ilk gün Osmaniye, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Denizli ve Balıkesir'de 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa orucun tutulacağını bildirdi.

RAMAZAN'IN SON GÜNÜ İLK İFTAR YİNE IĞDIR'DA

İşlek, ilk gün bazı şehirlerdeki oruç tutma sürelerinin birbirine yakın veya aynı olmasının 21 Mart'taki ekinokstan kaynaklandığını ifade etti. Ramazan'ın son günü olan 29 Mart'ta ilk iftarın Iğdır'da saat 18.31'de, son iftarın ise Edirne'de 19.42'de yapılacağı bilgisini veren İşlek, son gün Ankara, Zonguldak ve Düzce'de 14 saat 12 dakikayla en uzun, Bitlis'te ise 14 saat 6 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacağını dile getirdi.

DÜNYADA EN UZUN ORUÇ WELLİNGTON'DA TUTULACAK

Gabon'un başkenti Librevil'de 13 saat 23 ve Norveç'in Tromso şehrinde ise 13 saat 4 dakika oruç tutulacağını bildiren İşlek, dünyada en uzun orucun ise 14 saat 47 dakikayla Yeni Zelanda'nın Wellington şehrinde tutulacağını kaydetti.