10 günde mum gibi eriten detoks suyu tarifi!

30 Eylül 2024 16:56 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 17:06

Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, modern yaşamın getirdiği hareketsizlik ve stres, kilo problemlerini de beraberinde getiriyor. Özellikle kadınlar başta olmak üzere milyonlarca insan hızla zayıflamanın yollarını araştırıyor. Bugün sizlerle acil zayıflamak isteyenleri 10 günde mum gibi eriten detoks suyu tarifini paylaşacağız.

Fazla kilolar hemen hemen herkesin hayatında önemli bir sorun haline geldi. Sağlıklı yaşam arayışında büyük bir rolü olan detoks suları da son zamanlarda daha popüler hale geliyor. Detokslar hem hızlı hem de sağlıklı bir şekilde kilo vermek​ isteyenler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz detoks suyu tarifi…

Ünlü diyetisyen Hatice Nur Ege, sosyal medyada hesabından sizi mum gibi eritecek bir detoks tarifi paylaştı.

İşte dal gibi yapan detoks tarifi;

1 litre sıcak su

4 adet dilimlenmiş limon

1 tutam nane

2 adet kayısı

1 elmanın kabuğu

Ceviz büyüklüğünde zencefil

YAPILIŞI

Tüm malzemeler bir sürahinin içerisine katılıp 10 gün boyunca aç karnına içilir.

NOT: Hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, düzenli ilaç kullananlar, emzirenler, kalp hastaları bu tarifi doktoruna danışmadan uygulamamalıdır. Bu tarif tedavi amaçlı değildir.

NANE: Ferahlatıcı etkisi sayesinde iştahı kontrol etmeye yardımcı olan nane, sindirimi destekler ve metabolizmayı hızlandırır. Ayrıca, nanenin içerdiği antioksidanlar ve besin öğeleri, vücutta yağ yakımını teşvik eder.

KAYISI: Tatlı ihtiyacını gideren kayısı kişilerin uzun süre tok kalmasına yardımcı olmaktadır.

ZENCEFİL: Sindirime yardımcı olur, metabolizmayı %20 hızlandırarak toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

ELMA KABUĞU: Lif içeren elma kabuğu sizi daha uzun süre tok tutar, açlık kramplarını ve aşırı istekleri önlemenize yardımcı olur.

LİMON: C vitamini deposu olan limon​ sindirim sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur.