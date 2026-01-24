Menü Kapat
Editor
 Banu İriç

Adeta beyni susturuyor! Konuşurken kelimeleri unutuyorsanız hemen su için!

Günlük yaşam içerisinde çay ve kahve içilerek önemsenmeyen susuzluğun beyinde yaptığı tahribat ortaya çıktı. Yetersiz sıvı tüketimi beyin fonksiyonları üzerinde ciddi sıkıntılara yol açıyor. Konuşurken kelimeleri hatırlayamama, zor öğrenme gibi sorunlar fark edilmeden ilerliyor.

Gün içerisinde su içmeyi aklına bile getirmeyenler ya da çay, kahve ve meşrubat gibi şeylerle öteleyenler beyinlerinde bıraktıkları hasarın farkında bile değil. İnsan beyni yüzde 75'i sudan oluşsa da bireyler günlük koşuşturmaca içinde suyu sadece su olarak içmeye önem vermiyor. Bu da ciddi beyin tahribatına sürüklüyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜN) Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, "Susuzlukla birlikte beyne giden kan hacmi azalır, bu da kısa süreli ve öğrenme sorunlarına yol açar" diyerek herkesi uyardı.

SUSUZLUK BEYİN PERFORMANSINI DÜŞÜRÜYOR

BEÜN Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, günlük hayatın koşuşturmacasında ihmal edilen su tüketiminin üzerindeki kritik etkilerini anlattı. Hafif düzeydeki sıvı kaybının dahi zihinsel performansı düşürdüğünü belirten Demirel, susuzluğun beyindeki sinir hücreleri arasındaki iletişimi yavaşlattığını, bunun sonucunda konsantrasyon güçlüğü ve kelime bulmakta zorlanma gibi belirtilerin ortaya çıktığını ifade etti.

"KELİMELERİ KONUŞURKEN BULAMIYORSANIZ SUSUZLUK SEBEP OLABİLİR"

Susuzluğun beyin hücreleri üzerindeki doğrudan etkisini anlatan Doç. Dr. Demirel, süreci şu sözlerle aktardı:
"Beynin yaklaşık yüzde 75'i sudan oluşur ve yeterli sıvı alınmadığında beyin hücreleri arasındaki iletişim yavaşlar. Bu durum dikkat azalması, konsantrasyon güçlüğü, özellikle kısa süreli unutkanlık da kendini gösterir. Hafif bile zihinsel performansı olumsuz olarak etkiler. Susuzlukla birlikte beyne giden kan hacmi azalır. Bu da beyne giden oksijen miktarını, besin miktarını düşürür. Aynı zamanda elektrolit dengesizlikler olur. Sonuç olarak sinir hücreleri arasındaki iletişim yavaşlar. Bu da kısa süreli unutkanlık, öğrenme ve hafıza sorunlarına sebep olur. Genellikle dikkat ve kısa süreli bellek etkilenir. Yani kişi eşyaları koyduğu yeri hatırlayamaz, konuşurken kelime bulmakta zorlanır. Bazen kişilerin isimlerini unutabilir. Hatta yaptığı işi yarım bırakabilir. Bu tür unutkanlıklar çoğu zaman yeterli sıvı alımıyla birlikte düzelir."

YAŞLILARDA SUSUZLUK HİSSİ AZALIYOR, TEHLİKE BÜYÜYOR

Yaş ilerledikçe susuzluk hissinin azaldığına dikkat çeken Demirel, yaşlı bireylerin farkında olmadan kronik susuzluk yaşadığını belirterek, "Yaşla birlikte susuzluk hissi azalır. Bu nedenle de yaşlı bireyler farkında olmadan kronik susuzluk yaşayabilirler. Bu durum konfüzyon dediğimiz dalgınlık, dikkat eksikliği, ani ve kısa süreli bellek bozukluklarına sebep olabilir. O yüzden beyin sağlığı için yaşlıların da yeterli miktarda sıvı alımına dikkat etmek gerekir" ifadelerini kullandı.

ÇAY VE KAHVE SU YERİNE GEÇMEZ

Sıvı alımında doğru bilinen yanlışlara değinen ve riskine vurgu yapan Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, sözlerini şöyle tamamladı:
"Susuzluk doğrudan Alzheimer'a neden olmaz. Ancak beyin fonksiyonları geçici olarak bozulabilir. Hatta mevcut bilişsel durumu kötüleştirebilir. Uzun süreli tekrarlayan sıvı eksikliği beyin sağlığı için bir risk olarak kabul edilir ve ilerleyen dönemde unutkanlığa, demansa sebep olabilir. Genel olarak erişkin bir bireyin 2-2,5 litre sıvı alınımını önermekteyiz ama bu yaşına kişinin fiziksel aktivitesine, hava sıcaklığına hatta sağlık durumuna göre değişebilir. Bunun en önemli göstergesi idrar renginin açık sarı olmasıdır. Çay ve kahve kesinlikle su yerine geçmez hatta bunların idrar söktürücü etkisi de bilinmekte. Bu nedenle suyun yerini tutmazlar. Unutkanlığı olan bireyler mutlaka sıvı alımına, yeterli beslenmeye, düzenli uykuya dikkat etmeleri gerekiyor. Ama bunları yerine getirdiği halde kişinin unutkanlıkları devam ediyorsa mutlaka bir doktora başvurmasını öneriyoruz."

