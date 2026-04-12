Aile hekimliğinde köklü değişim: Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanlığı, on binlerce kişiyi etkileyecek yeni bir düzenlemeye imza atıyor. Bakanlığa bağlı 28 bin aile hekimliği birimi ve 56 bin sözleşmeli aile hekimini etkileyecek düzenlemede birçok kritik konu kapsam içine alınıyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Sağlık Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı kanun teklifi taslağı ile uzun süredir tartışma konusu olan hukuki belirsizliklerin ortadan kaldırılması planlanıyor. Aynı zamanda idari süreçlerin hızlandırılması da kanun teklifinin hedefleri arasında.
Edinilen ilk bilgilere göre, mevcut uygulamada büyük ölçüde merkezi düzeyde yürütülen sözleşme süreçleri, yeni düzenlemeyle yerel yönetime devredilecek. Buna göre; sözleşme imzalama yetkisi valilikler ve il sağlık müdürlüklerine bırakılacak.
Öte yandan mevcut sistemde hekim ve aile sağlığı çalışanlarının mazeretsiz devamsızlık sürelerine dair açık bir yasal sınır bulunmuyor. Bu nedenle yeni düzenlemeyle devamsızlık sürelerinin kanunla belirlenmesi ve boşluğun giderilmesinin hedefleniyor. Yeni tasarıda, görev başında bulunamama süresi 8 haftayı aşarsa sözleşme kendiliğinden sona erecek.