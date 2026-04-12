Aile hekimliğinde köklü değişim: Yeni dönem başlıyor

Aile hekimliği sisteminde köklü değişiklik için düğmeye basıldı. Bir süredir gündemde olan ve üzerinde çalışılan konular arasında hekimlerin devamsızlık sınırı yer alıyordu. Yeni düzenlemede devamsızlık sınırının yanı sıra sözleşme yetkisinin valilik ve il sağlık müdürlüğüne verilmesi esnek ve hızlı yapının oluşması gibi konular da var.

Aile hekimliğinde köklü değişim: Yeni dönem başlıyor
, on binlerce kişiyi etkileyecek yeni bir düzenlemeye imza atıyor. Bakanlığa bağlı 28 bin birimi ve 56 bin sözleşmeli aile hekimini etkileyecek düzenlemede birçok kritik konu kapsam içine alınıyor.

Sağlık Bakanlığı, 28 bin aile hekimliği birimi ve 56 bin sözleşmeli aile hekimini etkileyecek yeni bir düzenleme ile idari süreçleri hızlandırmayı ve hukuki belirsizlikleri gidermeyi amaçlıyor.
Sözleşme imzalama yetkisi valilikler ve il sağlık müdürlüklerine devredilecek.
Hekim ve aile sağlığı çalışanlarının mazeretsiz devamsızlık süreleri kanunla belirlenecek.
Görev başında bulunamama süresi 8 haftayı aşarsa sözleşme kendiliğinden sona erecek.
İDARİ SÜREÇLER HIZLANACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Sağlık Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı kanun teklifi taslağı ile uzun süredir tartışma konusu olan hukuki belirsizliklerin ortadan kaldırılması planlanıyor. Aynı zamanda idari süreçlerin hızlandırılması da kanun teklifinin hedefleri arasında.

SÖZLEŞME YETKİSİ DEVREDİLİYOR

Edinilen ilk bilgilere göre, mevcut uygulamada büyük ölçüde merkezi düzeyde yürütülen sözleşme süreçleri, yeni düzenlemeyle yerel yönetime devredilecek. Buna göre; sözleşme imzalama yetkisi valilikler ve il sağlık müdürlüklerine bırakılacak.

DEVAMSIZLIK SÜRELERİ HAKKINDA BOŞLUK GİDERİLİYOR

Öte yandan mevcut sistemde hekim ve aile sağlığı çalışanlarının mazeretsiz devamsızlık sürelerine dair açık bir yasal sınır bulunmuyor. Bu nedenle yeni düzenlemeyle devamsızlık sürelerinin kanunla belirlenmesi ve boşluğun giderilmesinin hedefleniyor. Yeni tasarıda, görev başında bulunamama süresi 8 haftayı aşarsa sözleşme kendiliğinden sona erecek.

