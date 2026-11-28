Houston Üniversitesi bünyesindeki araştırmacılar tarafından yürütülen ve npj Digital Public Health dergisinde yayımlanan çalışmaya göre kalp, direksiyon başındaki sürenin yaklaşık yüzde 94'ünde dinlenme hızının üzerinde atıyor. Masa başında çalışırken veya koltukta otururken geçen sürelerde ise oran yaklaşık yüzde 81 seviyesinde kalıyor.

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Üstelik aradaki fark, herhangi bir kaza ya da trafik cezasının yaşanmadığı tamamen sıradan yolculuklarda ortaya çıktı. Ortalama kalp atış hızındaki artış miktarı sürüş ve diğer oturma sürelerinde benzerlik gösterse de temel ayrım, kalbin dinlenme seviyesinin üzerinde ne kadar kesintisiz kaldığında kendini belli ediyor.

57 SÜRÜCÜ BİR HAFTA BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Teksas’ta yaşayan, yaş ortalaması 26 olan 30 erkek ve 27 kadın toplam 57 sürücü bir hafta boyunca gözlemlendi. Katılımcılar günlük rutinlerini bozmadan Apple Watch taktı, iPhone taşıdı ve araçlarına hız, gaz pedalı kullanımı ile diğer sürüş detaylarını kaydeden küçük bir cihaz bağlandı.

Sabah saatlerinden akşamın erken saatlerine kadar süren ölçümlerde gece kayıtlarına yer verilmedi.

Araştırmacılar; kalp atış hızı, sürüş davranışı, hava durumu ve kişilik özelliklerini içeren 177 binden fazla dakikalık veri topladı. Yaklaşık 2.955 saatlik toplam izleme süresinin yüzde 10'unu araç kullanımı oluştururken, tipik bir yolculuk 15 dakika sürdü. Dakikaların yaklaşık yüzde 3'ünü kapsayan fiziksel aktiviteler ana karşılaştırmanın dışında bırakıldı. Her katılımcının kalp atış hızı, Apple sağlık yazılımının sakin anlardan tahmin ettiği kendi dinlenme eşiğiyle kıyaslandı.

KALP, DİREKSİYON BAŞINDA DİNLENMEYE DAHA AZ DÖNÜYOR

Veriler, sürüş sırasında kalbin dinlenme seviyesine saatte 1,3 kez düştüğünü gösterdi. Diğer oturma aktivitelerinde ise düşüş sıklığı saatte 2,5 kez olarak kaydedildi. Ayrıca direksiyon başındayken kalp atış hızının daha dar bir aralıkta seyrettiği belirlendi. Hafta içi ve hafta sonu verileri ayrı ayrı incelendiğinde de aynı tablonun değişmediği görüldü.

Sürüş sırasındaki küçük dalgalanmalar günün saati, direksiyon çevirmeye bağlı bilek hareketleri ve hava durumuyla paralellik gösterdi. Diğer oturma sürelerinde ise yaş ile dışa dönüklük ve açıklık gibi kişilik özellikleri daha belirleyici oldu.

Araştırmacılar, aradaki farkın kesin nedeninin henüz netleşmediğini belirtiyor. Ancak yazarların öne sürdüğü olası açıklamaya göre trafiği izlemek, direksiyonu yönetmek ve doğru anda tepki vermek, elleri ve dikkati koltukta oturmaya kıyasla çok daha sıkı biçimde meşgul ederek kalbin dinlenme durumuna geçmesini zorlaştırıyor.

YÜKSEK KAYGI DÜZEYİ DAKİKADA BİR ATIM FARK YAPIYOR

Araştırma ekibi, 80 üzerinden 20 ile 61 arasında değişen sürekli kaygı puanlarına sahip katılımcı verileriyle istatistiksel bir model oluşturdu. Diğer tüm sürüş koşulları eşit tutulduğunda, en yüksek ve en düşük sürekli kaygı puanına sahip iki sürücü arasında dakikada yaklaşık 1 atımlık fark öngörüldü.

Yıllık sürüş süreleri hesaplandığında yarım saatlik bir işe gidiş geliş 180 saate, 2 saatlik bir yolculuk 730 saate, kurye veya yolcu taşıma sürücülerinin sekiz saatlik mesaisi ise 2.900 saate ulaşıyor. Dakikadaki 1 atımlık farkı yıllık saatlerle çarpan yazarlar, ortaya çıkan toplamların "sürekli kaygı etkisinin kanıtı olmaktan ziyade açıklayıcı senaryolar" olarak okunması gerektiğini vurguladı.