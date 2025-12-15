Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

'Bacaklarım yorgunluktan ağrıyordur' diyenler dikkat! Damar hastalığınız olabilir

Bacaklarınızda hissettiğiniz ağrı, yorgunluk ya da dolgunluk düşündüğünüz gibi normal bir durum olmayabilir. Bacağınızda görünen her damar varis değildir. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Akcan, bu gibi durumlarla karşılaşanların, çeşitli göstergeleri hafife almaması konusunda uyardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
'Bacaklarım yorgunluktan ağrıyordur' diyenler dikkat! Damar hastalığınız olabilir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 17:11

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Akcan, bacaklarda hissedilen ve genellikle yorgunlukla ilişkilendirilen bazı belirtilerin altında yatan farklı sorunlarının göstergesi olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

'Bacaklarım yorgunluktan ağrıyordur' diyenler dikkat! Damar hastalığınız olabilir

YÜRÜRKEN ARTAN AĞRI NORMAL OLMAYABİLİR

Op. Dr. Serkan Akcan, bacak ağrısı ve krampların sık tekrarlanması durumunda uzman değerlendirmesinin önemli olduğunu ifade ederek, "Uzun yürüyüş veya yoğun bir gün sonrası bacaklarda ağrı veya kramp yaşanabilir. Ancak bu durumun sık tekrarlanması veya belirli durumlarda (özellikle yürürken) artması halinde bir uzmanın durumu değerlendirmesi faydalı olabilir" dedi.

'Bacaklarım yorgunluktan ağrıyordur' diyenler dikkat! Damar hastalığınız olabilir

DAMAR SAĞLIĞINI İŞARET EDEBİLECEK BULGULAR!

Akcan, basit bir belirtisinin ötesine geçen ve damar sağlığını işaret edebilecek bulguları ise "Bacaklarda ortaya çıkan üşüme hissi, ciltte solukluk, yürürken belli bir mesafeden sonra ortaya çıkan ve durma ihtiyacı hissettiren ağrılar" şeklinde açıkladı. Bu tür şikayetlerde kesin bir sonuçtan bahsetmenin mümkün olmadığını, tanının ancak kişisel klinik duruma göre yapılacak detaylı bir muayeneyle konulabileceğini belirten Op. Dr. Akcan, genel damar sağlığını korumak için dengeli beslenme, düzenli hareket ve tütün ürünlerinden uzak durma alışkanlıklarının önemli rol oynadığını da ifade etti.

'Bacaklarım yorgunluktan ağrıyordur' diyenler dikkat! Damar hastalığınız olabilir
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çocuğunuzun otizmli olup olmadığını anlayabilirsiniz! Uzman doktordan otizme dair 6 kritik soru
ETİKETLER
#Sağlık
#yorgunluk
#Bacak Ağrısı
#Damar Sağlığı
#Kalp Ve Damar Cerrahisi
#Kramp
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.