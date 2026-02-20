Menü Kapat
14°
Sağlık
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Bakan Memişoğlu 'Yüzde 60 arttı' diyerek gelişmeyi duyurdu: Sigara içenler dikkat!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigarayla ilgili sevindiren gelişmeyi duyurdu. 2025 yılında polikliniklere yapılan başvuru sayılarıyla bu yılı kıyaslayan Memişoğlu ciddi artışa geçtiğini açıkladı.

AA
20.02.2026
20.02.2026
, sigara bırakma polikliniklerine başvuruların geçen yılın ilk 1,5 ayına göre yüzde 60 arttığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara bırakma polikliniklerine başvuruların geçen yılın ilk 1,5 ayına göre yüzde 60 oranında arttığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
Sigara bırakma polikliniklerine başvurular, geçen yılın aynı dönemine göre %60 arttı.
Bakan Memişoğlu, bu artışın milletin sağlığını seçtiğini gösterdiğini belirtti.
Hedef, dumansız bir Türkiye için çalışmaların sürdürülmesi.
"GEÇEN YILA GÖRE BAŞVURULAR YÜZDE 60 ARTTI"

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Birlikte bırakıyoruz. Birlikte başaracağız. Sigara bırakma polikliniklerimize başvurular, geçen yılın ilk 1,5 ayına göre yüzde 60 arttı. 2025'te 30 bin 675, 2026'da 48 bin 841. Bu tablo açıkça gösteriyor ki milletimiz sağlığını seçiyor. Dumansız bir Türkiye için şimdi tam zamanı."

