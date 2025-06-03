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Sağlık
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 | Banu İriç

Bakanlık ölçtü: Yüzde 64 beklentinin altında kaldı, kadınlar alarm veriyor!

Sağlık Bakanlığının yürüttüğü kapsamlı taramada ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti. Türkiye genelinde yapılan ölçümlerde katılımcıların yüzde 64’ü beklenen sınırların dışında kaldı. Kadınlardaki oran ise erkekleri geride bırakarak tabloyu daha da çarpıcı hale getirdi. İşte çarpıcı veriler...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 03:26
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 03:30

Sağlık Bakanlığının milyonlarca kişiyi kapsayan taramasında ortaya çıkan tablo endişe verici. Ölçüm yapılan her 10 kişiden 6’sı, beklenen sınırların dışında kaldı. Özellikle kadınlarda oran daha da yüksek çıkınca uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapmaya başladı.

Bakanlık ölçtü: Yüzde 64 beklentinin altında kaldı, kadınlar alarm veriyor!

YÜZDE 64 ALARM VERDİ!

Sağlık Bakanlığının 10 Mayıs’ta başlattığı “İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa” kampanyasının ilk iki haftasında yapılan ölçümler, Türkiye’de fazla kiloluluk ve obezitenin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Boy ve kilo ölçümü yapılan 1 milyon 143 bin 189 kişiden tam 673 bin 25’inin, yani katılımcıların yüzde 64,4’ünün vücut kitle indeksi (VKİ) normal aralığın dışında olduğu belirlendi.

Bakanlık ölçtü: Yüzde 64 beklentinin altında kaldı, kadınlar alarm veriyor!

Kampanyanın 17–23 Mayıs haftasında ölçüm yapılan 591 bin 209 kişinin VKİ analizine göre, yüzde 35,8’i fazla kilolu, yüzde 28,2’si ise obez sınırlarında yer aldı. Toplamda katılımcıların yalnızca üçte biri sağlıklı kiloda bulundu.

KADINLAR OBEZİTEDE, ERKEKLER FAZLA KİLOLULUKTA ÖNDE

Verilere göre, erkeklerin yüzde 41,9’u fazla kilolu çıkarken, kadınlarda bu oran yüzde 30,3 oldu. Obezite oranı ise kadınlarda yüzde 32,1 ile dikkat çekerken, erkeklerde yüzde 23,8 olarak kaydedildi.

Bakanlık ölçtü: Yüzde 64 beklentinin altında kaldı, kadınlar alarm veriyor!

Uzmanlar, giderek artan fazla kiloluluk ve obezitenin kalp hastalıkları, diyabet ve birçok kronik hastalığın temel tetikleyicisi olduğuna dikkat çekiyor. Bu kapsamda Bakanlık, vatandaşların dilerlerse Sağlıklı Hayat Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve ilgili sağlık kurumlarına yönlendirildiğini açıkladı.

Bakanlık ölçtü: Yüzde 64 beklentinin altında kaldı, kadınlar alarm veriyor!

HEDEF: 10 MİLYON KİŞİYE ULAŞMAK

81 ilde yürütülen kampanya kapsamında 10 Temmuz’a kadar toplam 10 milyon kişinin boy-kilo ölçümünün yapılması hedefleniyor. Amaç, toplumda sağlıklı beslenme alışkanlıklarını artırmak, fiziksel aktiviteyi teşvik etmek ve obeziteyle mücadelede erken farkındalık oluşturmak.

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