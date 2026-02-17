Menü Kapat
TGRT Haber

Sağlık
Büşra Çalışkan'dan salgına karşı doğal serum! Kusma ve ishale 5 dakikada çare oluyor

Salgın günlerinde en çok karşılaşılan kusma ve ishale karşı, Diyetisyen Büşra Çalışkan'dan dikkat çeken bir serum önerisi gündemde. Çalışkan'ın pratik karışımı özellikle kusma ve ishale karşı birebir çözüm sunuyor ve evde kolayca hazırlanabiliyor. İşte Büşra Çalışkan'dan kritik salgın günlerinde 5 dakikada hazırlanan serum tarifi...

Son günlerde mide ve bağırsak enfeksiyonları çok fazla artış gösterdi. Çoğu insan çareyi doğal yollarda ararken, 'Salgına karşı ne yapmalıyım?' sorusu da cevap arıyor. Tam bu noktada Diyetisyen Büşra Çalışkan'dan gelen hayati bir uyarı dikkat çekti. Çalışkan'ın önerdiği bu serum, salgın günlerinde imdadınıza yetişiyor ve evde 5 dakikada hazırlanabiliyor. İşte Büşra Çalışkan'dan sıvı kaybını dengeleyen doğal serum önerisi...

BÜŞRA ÇALIŞKAN'DAN SALGINA KARŞI DOĞAL SERUM!

Toplu alanlarda enfeksiyonlar hiç olmadığı kadar hızlı yayılıyor. Acillerin dolup taştığı şu günlerde, özellikle çocuklar ve yaşlılar büyük risk altında. Vücuda giren enfeksiyonlar, ciddi sıvı kaybına yol açarken, Büşra Çalışkan, bu süreçte sıvı desteğine dikkat çekerek, özellikle kusma ve ishale kaşı güçlü bir serum tarifi paylaştı.

Büşra Çalışkan'dan salgına karşı doğal serum! Kusma ve ishale 5 dakikada çare oluyor

KUSMA VE İSHALE 5 DAKİKADA ÇARE OLUYOR

Diyetisyen Büşra Çalışkan'ın paylaştığı bu serum tarifi, artan salgın vakaları sonrası sıklıkla karşılaşılan kusma ve ishale çare oluyor. Peki evde salgınlara karşı doğal serum nasıl hazırlanır. İşte Çalışkan'ın önerdiği serum tarifi...

Büşra Çalışkan'dan salgına karşı doğal serum! Kusma ve ishale 5 dakikada çare oluyor
  • 1 litre içme suyu
  • 1 tatlı kaşığı kaya tuzu
  • 4 tatlı kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı taze limon suyu

Hemen hemen her evde bulunabilen malzemeleri hazır ettikten sonra yapmanız gereken ise oldukça basit.

Büşra Çalışkan'dan salgına karşı doğal serum! Kusma ve ishale 5 dakikada çare oluyor

Öncelikle tüm malzemeleri tamamen eriyene kadar karıştırın. Bu tarifte önemli nokta ise tüketim şekli oluyor. Karışımı her 5 dakikada bir yudum yudum olacak şekilde içmeniz gerekiyor. Bu yöntemle vücudun sıvıyı daha dengeli emmesini sağlamış olacaksınız.

Büşra Çalışkan'dan salgına karşı doğal serum! Kusma ve ishale 5 dakikada çare oluyor

SALGIN HASTALIKLARIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kapalı alanlarda ve hijyenin az olduğu ortamlarda çok daha hızlı yayılan salgının bazı belirtileri bulunuyor. Kişiden kişiye değişiklik gösteren bu belirtiler arasında yaygın olanı şu şekilde sıralayabiliriz...

  • Ani başlayan halsizlik
  • Sulu ishal
  • Bulantı ve kusma
Büşra Çalışkan'dan salgına karşı doğal serum! Kusma ve ishale 5 dakikada çare oluyor
  • Yüksek ateş
  • Ağız kuruluğu
  • Baş ve kas ağrıları

Özellikle kusma ve ishal sadece birkaç saat içerisinde çok ciddi sıvı kaybına neden olabilir. Özellikle çocuklarda daha sık görülen bu durum sağlık açısından büyük risk taşır.

Büşra Çalışkan'dan salgına karşı doğal serum! Kusma ve ishale 5 dakikada çare oluyor

SALGINLARDA SIVI TÜKETİMİ NE KADAR VE NASIL OLMALIDIR?

Salgın döneminde sıvı tüketimi çok önemlidir. Fakat burada asıl yapılan hata, kısa sürede fazla su içmek oluyor. Mideye bir anda fazla sıvı yüklenince de mide zorlanıyor ve bu durum bulantıyı daha da artırıyor.

Büşra Çalışkan'dan salgına karşı doğal serum! Kusma ve ishale 5 dakikada çare oluyor

Bununla birlikte sadece sıvı almak değil, elektrolit içeren sıvılar da tüketmek gerekiyor. Çünkü salgın döneminde vücut sadece su kaybetmez, su kaybıyla beraber vücutta potasyum, sodyum gibi minerallerde de azalma olur. Gün içinde belirli aralıklarla sıvı alımı yaparak, vücudun toparlanmasına katkı sunmak oldukça fayda sağlayacaktır.

Büşra Çalışkan'dan salgına karşı doğal serum! Kusma ve ishale 5 dakikada çare oluyor

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Salgın döneminde ne zaman doktora görünmeli?

Kanlı ishal, 24 saatten fazla süren kusma, yüksek ateşin devam etmesi ve bayılma hissi varsa acilen uzmana görünmek gerekiyor.

Salgın hastalıklar kaç günde geçer?

Viral kaynaklı olan mide ve bağırsak enfeksiyonları 1 ila 3 gün içinde hafifler. Bağışıklık durumuna göre 5 güne kadar da sürebilir.

Dehidrasyonun en belirgin belirtileri nelerdir?

Ağız ve dudaklarda oluşan kuruluk, baş dönmesi, koyu renkli ve az miktarda idrar, dehidrasyonun en belirgin işaretleri arasında yer alır. Hatta ileri vakalarda bilnçte bulanıklık, çarpıntı ve tansiyon düşüklüğü de görülebilir.

