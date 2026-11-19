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İstanbul
Havaların soğumasıyla beraber C vitamini eksikliği de görülmeye başladı. Vücudumuz için gerekli olan C vitamininin eksikliği durumunda yükseltmek için tüketmeniz gereken ürünler ise oldukça lezzetli.
Soğuk havaların başlamasıyla beraber C vitamini ihtiyacımız da arttı. Test sonuçlarında C vitamini eksik olanlar ise portakal ve pancar tüketerek yükseltebiliyor. Hem lezzetli hem de sağlıklı olan ikili adeta gizli şifa deposu. İşte portakal ve pancar ile yapabileceğiniz bazı tarifler!
C vitamini deposu olarak bilinen portakal, bağışıklık sisteminin işleyişini oldukça büyük oranda destekler. Kolajen üretimin katkı sağlamasıyla da bilindiği için doğal yollarla vücutta emilimi artırmaya yardım eder.
Folat, potasyum ve lif içeren pancar ise vücudumuza faydalı olan sebzeler arasında ilk sırada yer alıyor. İçerdiği betalain adı verilen doğal pigmentler antioksidan özellikleriyle öne çıkarken, C vitamini bakımından da oldukça zengindir.
Kuşburnu, kırmızı kapya biber, yeşil biber, siyah frenk üzümü, kivi, çilek, portakal, mandalina, limon, greyfurt, brokoli, maydanoz, karnabahar, kırmızı lahana, domates, ananas, mango, papaya besinleri C vitamini bakımından zengindir.
Salata için gerekli olan malzemeler:
Öncelikle pancarları haşlayınız ve soğuduktan sonra küp şeklinde doğrayınız. Portakalın kabuklarını soyup dilimledikten sonra geniş bir kaseye alınız. Üzerine zeytinyağı, limon suyu ve tuz ekledikten sonra tüketebilirsiniz.