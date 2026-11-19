Havaların soğumasıyla beraber C vitamini eksikliği de görülmeye başladı. Vücudumuz için gerekli olan C vitamininin eksikliği durumunda yükseltmek için tüketmeniz gereken ürünler ise oldukça lezzetli.

C VİTAMİNİNİ 2 KATINA ÇIKARAN GİZLİ ŞİFA DEPOSU

Soğuk havaların başlamasıyla beraber C vitamini ihtiyacımız da arttı. Test sonuçlarında C vitamini eksik olanlar ise portakal ve pancar tüketerek yükseltebiliyor. Hem lezzetli hem de sağlıklı olan ikili adeta gizli şifa deposu. İşte portakal ve pancar ile yapabileceğiniz bazı tarifler!

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE BİREBİR: PORTAKAL VE PANCAR

C vitamini deposu olarak bilinen portakal, bağışıklık sisteminin işleyişini oldukça büyük oranda destekler. Kolajen üretimin katkı sağlamasıyla da bilindiği için doğal yollarla vücutta emilimi artırmaya yardım eder.

Folat, potasyum ve lif içeren pancar ise vücudumuza faydalı olan sebzeler arasında ilk sırada yer alıyor. İçerdiği betalain adı verilen doğal pigmentler antioksidan özellikleriyle öne çıkarken, C vitamini bakımından da oldukça zengindir.

C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER NELER?

Kuşburnu, kırmızı kapya biber, yeşil biber, siyah frenk üzümü, kivi, çilek, portakal, mandalina, limon, greyfurt, brokoli, maydanoz, karnabahar, kırmızı lahana, domates, ananas, mango, papaya besinleri C vitamini bakımından zengindir.

C VİTAMİNİ DEPOSU: PORTAKAL PANCARLI SALATA TARİFİ

Salata için gerekli olan malzemeler:

2 adet orta boy haşlanmış pancar

1 adet büyük portakal

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

2 yemek kaşığı ceviz içi

Bir tutam maydanoz

Bir miktar tuz

Öncelikle pancarları haşlayınız ve soğuduktan sonra küp şeklinde doğrayınız. Portakalın kabuklarını soyup dilimledikten sonra geniş bir kaseye alınız. Üzerine zeytinyağı, limon suyu ve tuz ekledikten sonra tüketebilirsiniz.