Canan Karatay tüketmeyin dedi! Kaju antidepresan ilacı çıktı

07 May 2024 11:29 - Güncelleme : 07 May 2024 11:32

Canan Karatay, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda kajunun uzun süre muhafaza edilmesi için paketlere bazı kimyasalların sıkıldığını iddia etmişti. Bu yüzden özellikle yurt dışından getirilen kajuların tüketilmemesini istedi. Ancak bilim insanları ise aksine kajunun tam bir doğal ilaç olduğunu vurgulayan bir çalışmaya imza attı.

KAJU ANTİDEPRESYON İLACI ÇIKTI

Günümüzde en çok görülen sağlık problemlerinin başında depresyon, stres ve anksiyete yer aldı. Uzmanlar bu hastalıkların yaşanmaması adına kişilerin düzenli olarak sinir sistemlerini güçlendirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Geçtiğimiz gün ise İngiltere'de yayınlanan tıp dergisindeki araştırmada depresyon ve anksiyete hastalıklarının doğal ilacının kaju olduğunu belirtti.

Kaju, tropikal ortamlarda yetişen zengin bir minerale sahip kuruyemiştir. Kajunun içeriğinde yüksek oranda çinko ve magnezyum bulunur. Bu iki mineral sinir sistemini güçlendirir. Güçlenen sinir sistemi psikolojik sorunların önüne geçer. Çünkü sinir sistemi direk olarak beyinle bağlantılıdır. Beyne giden güçlü sinir hücreleri mutluluk hormonunu tetikler. Seretonin sentezi sayesinde hasar almış hücreler hızla onarılır.

Uzmanlar gün içinde en az 10 tane tüketilmesini tavsiye eder. Ancak burada en önemli detay, kajunun taze olmasıyla alakalıdır. Taze olmayan kajular hızla yumuşar ve küflenir. Bu yüzden uzun süre tüketimi için paketlemesinde bazı kimyasallar kullanılır. Canan Karatay açıklamalarında bunu vurgular. Bilim insanları da aynı şekilde kajudan faydalanmak için taze tüketiminin daha iyi olduğunun altını çizer.