Soğuk havalarla başlayan ve çocukların en büyük kabusu haline gelen inatçı öksürüğe karşı, artık aileleri çaresizce şurup arayışa girmelerine son verdirecek bir tarif gündemde. Asırlar önce yaşamış ve birçok rahatsızlığa karşı sunduğu doğal ilaçlarla tanınan hekim İbn-i Sina, doğal yöntemler arayan kişilerin imdadına yetişiyor. Kimyasal içerikli şurupları tercih etmeyenler, İbn-i Sina'nın doğal formüllerinde çözüm buluyor. Özellikle soğuk havalarda çocukların yakalandığı geçmeyen öksürüğe İbn-i Sina'dan gelen bir karışım, hem ciğerleri temizliyor hem de inatçı öksürüğü şipşak kesiyor. Peki öksürüğe ne iyi gelir? İşte çok merak edilen İbn-i Sina tarifi...

HABERİN ÖZETİ Çocuklarda geçmeyen öksürüğü şipşak geçiren İbn-i Sina karışımı! Ciğerlere kadar temizliyor Asırlar önce yaşamış hekim İbn-i Sina'nın, soğuk havalarda çocuklarda görülen inatçı öksürüğü geçirmek için bal, keçiboynuzu, çörek otu ve zencefil gibi doğal malzemelerle hazırlanan bir karışım tarifi paylaşıldı. İbn-i Sina'nın tarifinde 1 su bardağı bal, 2 yemek kaşığı keçiboynuzu pekmezi, 1 tatlı kaşığı toz zencefil, 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı ve yarım limon suyu karıştırılır. Hazırlanan karışım, günde 3 kez 1 tatlı kaşığı kadar çocuğa verilir. Bu karışımın boğazdaki tahrişi hafiflettiği, balgamın atılmasını sağladığı ve ciğerleri temizlediği belirtiliyor. Zencefil ve çörek otu yağının akciğerlerdeki mukusu incelttiği, bal ve keçiboynuzu pekmezinin ise serbest radikallerle savaştığı ifade ediliyor.

ÇOCUKLARDA GEÇMEYEN ÖKSÜRÜĞÜ ŞİPŞAK GEÇİREN İBN-İ SİNA TARİFİ

Büyük hekim İbn-i Sina'nın yazdığı tıbbi kitapta öksürük tedavisi için oldukça etkili bir tarif bulunuyor. Bal, keçiboynuzu ve çörek otunun karışımından oluşan bu tarifle, geçmeyen öksürük bile şipşak geçiyor.

İbn-i Sina'nın bu özel karışımını hazırlamak ise oldukça basit. Öncelikle 1 su bardağı doğal balı, 2 yemek kaşığı keçiboynuzu pekmezi ile tencerede ısıtın. Daha sonra 1 tatlı kaşığı toz zencefil, 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı ve yarım limon suyunu da ekleyin. Öksürüğe birbir olan bu tarifte elde edilen karışımı ise günde 3'er defa olmak üzere 1 tatlı kaşığı kadar çocuğunuza verin.

İbn-i Sina'nın bu karışımı boğazdaki tahrişi anında hafifletiyor ve balgamın dışarı atılmasını sağlıyor. Özellikle gce yatmadan önce tüketilirse kesintisiz bir uyku sağalayabilir.

CİĞERLERE KADAR TEMİZLİYOR

Tıbbın babası İbn-i Sina'dan gelen bu tarif, solunum yollarını derinlemesine temizliyor. İçeriğinde bulunan doğal antibiyotikler, öksürüğe sebep olan tüm mikropları etkisiz hale getiriyor.

Zencefil ve çörek oyu yağı, akciğerlerde oluşan mukusun incelmesinde etkili olurken, bal ve keçiboynuzu pekmezi akciğerde bulunan serbest radikallere adeta savaş açar.

İşte İbn-i Sina'nın öksürük için önerdiği tarifte bulunan besinlerin, merak edilen besin öğeleri..

Besin Ögesi Bal (Çiçek) Keçiboynuzu Pekmezi Çörek Otu Zencefil (Taze/Toz) Kalori (kcal) 304 kcal 283 kcal 345 kcal 79 - 335 kcal Karbonhidrat 76.4 g 69.3 g 52.3 g 18 - 71 g Protein 0.3 g 1.4 g 15.8 g 1.8 - 9.1 g Yağ 0 g 0 g 14.9 g 0.8 - 4.2 g Lif 0.2 g 0 g 10.5 g 2 - 14 g Şeker 76.4 g 69.3 g 2.2 g 1.7 - 3.4 g

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

İbn-i Sina'nın öksürük için en bilinen doğal tarifi nedir?

İbn-i Sina öksürük için bal, zencefil, pekmez ve çörek otu gibi besinleri birlikte kullanmıştır. Özellikle bal ve keçiboynuzu pekmezi ile hazırlanan karışımlar, İbn-i Sina'nın öksürük için verdiği tariflerin başında geliyor.

Ciğeri temizleyen doğal kürler nelerdri?

Ciğeri temizleyen kürler arasında ayrıca kekik çayı, adaçayı, bal ve zencefil karışımı bulunuyor. Ayrıca ıhlamur da solunum yollarını açmaktadır.