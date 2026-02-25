Menü Kapat
TGRT Haber
Çocuklarda nadir görülen diyafram fıtığı Samsun'da ilk kez tedavi edildi!

Samsun'da yaşayan 6 yaşındaki Kadir Acar, sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı şikayetiyle Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kadir Acar'a, tıpta nadir görülen diyafram fıtığı teşhisi konuldu. Kadir, ilk kez kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. İşte detaylar...

6 yaşındaki Kadir Acar, sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı şikayetiyle Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Çekilen akciğer grafisinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği'nden Uzm. Dr. Büşra Yılmaz, diyaframda olağan dışı bir görünüm fark ederek hastayı ileri tetkik için Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Burada yapılan incelemelerde doğuştan 50 binde bir görülen diyafram fıtığı (morgagni hernisi) tanısı netleştirildi. Çocuk Cerrahisi Kliniği hekimlerinden Uzm. Dr. Ahmet Saraç ile Dr. Öğr. Üyesi Serap Samut Bülbül tarafından hastanede ilk kez kapalı yöntemle ameliyat edilen Kadir Acar, sağlığına kavuşturularak taburcu edildi.

Çocuklarda nadir görülen diyafram fıtığı Samsun'da ilk kez tedavi edildi!

"HASTANEMİZDE İLK KEZ BU AMELİYATI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Doğuştan diyafram fıtığını kapalı yöntemle ilk kez tedavi ettiklerini dile getiren Uzm. Dr. Ahmet Saraç, "Hastamızın göğüs boşluğuyla karın boşluğunu ayıran diyafram zarında doğuştan bir delik vardı. Bu deliğin içinden karın içi organları, bağırsaklar göğüs boşluğuna doğru gittiği için hastamızda zaman zaman solunum sıkıntısı ve akciğerlerde enfeksiyonlar olmaktaydı. Biz bunu tespit ettiğimiz anda, Samsun Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği'nde Dr. Serap Samut Bülbül ile birlikte bu operasyonu ilk kez laparoskopik yani kapalı yöntemle gerçekleştirdik. Hastamız 4 gün serviste yattıktan sonra şifa ile taburcu edilmiştir" dedi.

Çocuklarda nadir görülen diyafram fıtığı Samsun'da ilk kez tedavi edildi!

"KAPALI AMELİYAT YAPMAMIZ SAYESİNDE HASTAMIZ HEM KISA SÜREDE TABURCU OLDU"

Tedavinin kapalı yöntemle yapılmasının hastanın iyileşme sürecine olumlu etkisi olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Serap Samut Bülbül, "Bu operasyon doğuştan bir anomali şeklinde gelişen bir hastalıktır ve genelde akciğer enfeksiyonları ya da herhangi bir bağırsakla ilgili şikayet olduğunda tesadüfen direkt grafilerde rastlanan bir durumdur. Bu hastamız, Vezirköprü Devlet Hastanesi'nden bir çocuk doktoru arkadaşımız aracılığıyla bize gönderildi. Kendisinin dikkatli gözlemi sonucu bir teşhis konuldu. Bize gönderildiğinde de bu ameliyat ilk defa hastanemizde kapalı olarak gerçekleştirildi. Eskiden bu ameliyatlar açık yöntemlerle yapılıyordu. Kapalı ameliyat yapmamız sayesinde hastamız hem kısa sürede taburcu oldu. Daha az ağrı duydu ve çok daha küçük bir yara yeri ile iyileşerek şifa ile kısa sürede evine taburcu edildi. Doktor Büşra Yılmaz, bunu akciğer enfeksiyonu tanısıyla yatırdığında akciğer grafisine dikkatli baktığında gözlemlemiş. Çok dikkatli bakmasa gözünden kaçabilecek bir durumdu. Ona da buradan teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Öte yandan ailesi ile birlikte kontrole gelen Kadir Acar ise tedavisinde emeği geçen çalışanlarına teşekkür etti.

ETİKETLER
#Sağlık
#Çocuk Cerrahisi
#Kapalı Ameliyat
#Diyafram Fıtığı
#Morgagni Hernisi
#Sağlık
