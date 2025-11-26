Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Sağlık
Bel fıtığı olanlar dikkat! "Masada kalırsın" dediler: Ameliyattan saatler sonra yürüdü

Adana'da yaşayan Zarife satıcı (75), bel fıtığı nedeniyle yürüme kabiliyetini kaybetmişti. Birçok doktora giden Zarife Nine her seferinde 'masada kalırsın' cevabını aldı. Son olarak gittiği bir diğer doktorda ameliyat olan nine, ameliyattan tam 6 saat sonra yürümeye başladı. Yaşlı kadın, "Bizlere ameliyat olamazsınız demesinler, yaşam çok güzel. Mutlu olmak bizim de hakkımız" dedi.

Adana'da yaşayan 75 yaşındaki Zarife Satıcı, geçtiğimiz yıl rahatsızlığı nedeniyle günden güne kötüleşerek yürüme kabiliyetini yitirdi. Birçok doktora giden yaşlı kadın, olması durumunda ‘Masada kalırsın' denilerek evine gönderildi. 21 sene önce aynı hastalığı yaşayan Satıcı, o dönem ameliyat olduğu Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e ulaştı. Yapılan tetkikler sonucu yaşlı kadının ameliyatının riskli olduğu ancak oranların düşük olduğu belirtildi. 3 ay önce ameliyat olan ve mikroskop ile fıtığı çıkartılıp, belindeki sinirler rahatlatılan Satıcı, yeniden yürümeye ve gündelik işlerini halletmeye başladı.

Bel fıtığı olanlar dikkat! "Masada kalırsın" dediler: Ameliyattan saatler sonra yürüdü

"MUTLU OLMAK BİZİM DE HAKKIMIZ"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zarife Satıcı, "8-9 ay boyunca yürüyemedim. En sonunda karar verdim ve ameliyat oldum. Artık yürüyorum, bizlere ‘Siz 75 yaşındasınız, ameliyat olmazsınız' demesinler. Herkes şansını denesin, yaşam çok güzel. Mutlu olmak bizim de hakkımız" dedi.

Bel fıtığı olanlar dikkat! "Masada kalırsın" dediler: Ameliyattan saatler sonra yürüdü

AMELİYATTAN 6 SAAT SONRA YÜRÜDÜ

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise özellikle yaşlı hastalarda kardiyoloji ve anestezi uzmanı görmeden karar verilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Şen, "Ben 21 sene önce Zarife teyzemizin bel fıtığından ameliyatını yapmışım. Son 8-9 aydır sağ bacak ağrısı olmaya başlamış ve ayakta duramaz hale gelmiş. İlaç tedavisinden fayda görmemiş. Birçok doktora, hastaneye gitmiş ancak ‘Masada kalırsın' denilerek korkup ameliyattan vazgeçmiş. Bir hastayı anestezi uzmanı, kardiyoloji uzmanı görmeden bu riskleri söyleyemeyiz. Biz ilgili branşlara teyzemizi gösterdik ve ameliyata hazırladık. Ameliyattan 6 saat sonra yürüdü ve artık bütün işlerini kendisi halledebiliyor. Genç meslektaşlarıma önerim, yaşlı hastaları anestezi ve kardiyoloji uzmanına göstermeden olumsuz konuşmayalım. Bu insanların da kaliteli yaşamak hakları" diye konuştu.

