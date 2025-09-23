Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

Covid-19'dan daha beter bir salgın geliyor! 'Hemen aşı olun' uyarısı: Çok ağır geçecek

Okulların açılmasıyla birlikte Covid-19 vakalarında ciddi bir artış yaşandı. Maske kullanımına dikkat çeken Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Yönetim Kurulu üyesi Emrah Kırımlı, önümüzdeki aylarda Covis-19'dan daha ağır geçecek bir grip salgının olacağını belirtti.

Covid-19'dan daha beter bir salgın geliyor! 'Hemen aşı olun' uyarısı: Çok ağır geçecek
KAYNAK:
Cumhuriyet
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 12:26

Okulların açılmasıyla birlikte hastalıklar da baş göstermeye başladı. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Yönetim Kurulu üyesi Emrah Kırımlı Covid-19 salgının yeniden başladığını söyleyerek, uyarılarını sıraladı. kullanımına dikkat çeken Kırımlı, yeni bir salgının da kapıda olduğunu belirtti.

Covid-19'dan daha beter bir salgın geliyor! 'Hemen aşı olun' uyarısı: Çok ağır geçecek

"ÖNCEKİ SENEYE GÖRE DAHA ÇOK VAKA VAR"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kırımlı, ağustos ayının sonunda yeniden başlayan Covid-19 salgınının yoğunluğunun okulların açılmasıyla arttığını belirtti. Kırımlı, "Covid-19 toplumda yaygın olarak var. Genellikle test yapılmıyor ama test yapılanlarla diğer test yapılmayan hastalar aynı belirtileri gösteriyor. Bu sene önceki seneye göre daha çok vaka var" dedi. Covid-19'un okullardan evlere yayıldığına dikkat çeken Kırımlı, "Gördüğümüz kadarıyla toplumun çoğu kalabalık okullarda ve evlerde, maalesef bu durum hastalığın yayılmasını kolaylaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Covid-19'dan daha beter bir salgın geliyor! 'Hemen aşı olun' uyarısı: Çok ağır geçecek

AĞIR BİR SALGIN GELİYOR

Riski gruplar olan kronik hastalar ve yaşlıların maske takmasını tavsiye eden Kırımlı "Önümüzdeki aylarda Covid-19'a göre daha ağır geçen grip salgını olacak. Bunun önlemine sahibiz, yurttaşlara grip aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum." uyarısında bulundu.

Covid-19'dan daha beter bir salgın geliyor! 'Hemen aşı olun' uyarısı: Çok ağır geçecek
