Covid-19'dan daha beter bir salgın geliyor! 'Hemen aşı olun' uyarısı: Çok ağır geçecek

Okulların açılmasıyla birlikte salgın hastalıklar da baş göstermeye başladı. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Yönetim Kurulu üyesi Emrah Kırımlı Covid-19 salgının yeniden başladığını söyleyerek, uyarılarını sıraladı. Maske kullanımına dikkat çeken Kırımlı, yeni bir salgının da kapıda olduğunu belirtti.

"ÖNCEKİ SENEYE GÖRE DAHA ÇOK VAKA VAR"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kırımlı, ağustos ayının sonunda yeniden başlayan Covid-19 salgınının yoğunluğunun okulların açılmasıyla arttığını belirtti. Kırımlı, "Covid-19 toplumda yaygın olarak var. Genellikle test yapılmıyor ama test yapılanlarla diğer test yapılmayan hastalar aynı belirtileri gösteriyor. Bu sene önceki seneye göre daha çok vaka var" dedi. Covid-19'un okullardan evlere yayıldığına dikkat çeken Kırımlı, "Gördüğümüz kadarıyla toplumun çoğu kalabalık okullarda ve evlerde, maalesef bu durum hastalığın yayılmasını kolaylaştırıyor" ifadelerini kullandı.

AĞIR BİR SALGIN GELİYOR

Riski gruplar olan kronik hastalar ve yaşlıların maske takmasını tavsiye eden Kırımlı "Önümüzdeki aylarda Covid-19'a göre daha ağır geçen grip salgını olacak. Bunun önlemine sahibiz, yurttaşlara grip aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum." uyarısında bulundu.