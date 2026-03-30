Editor
 | Ömer Faruk Dogan

COVID'in BA.3.2 (Cicada) varyantı hızla yayılıyor: Aşılar bizi koruyabilecek mi?

Omicron varyantından türeyen BA.3.2 bağışıklık sisteminden kaçabiliyor. Mevcut aşıların yeni varyanta karşı etkililiğinin düşebileceği, dolayısıyla vaka sayılarında artış yaşanabileceği öngörülüyor. Peki COVID BA.3.2 (Cicada) varyantı nedir? İşte şimdiye kadar bilinenler...

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 17:39

2024 yılının sonlarından beri sessizce dolaşımda olan ve 'Cicada' lakabıyla anılan yeni varyantı BA.3.2, Amerika Birleşik Devletleri genelinde hızla yayılmaya başladı. Uzmanlar, yeni türün aşıların etkinliğini azaltabileceği konusunda uyarıyor.

193

The Conversation'un haberine göre, Omicron soyundan gelen ve taşıdığı çok sayıdaki genetik mutasyonla bilim insanlarının radarında olan BA.3.2 varyantı, Kasım 2024'te ilk kez Afrika'da tespit edildi. Aradan geçen sürede dünya çapında 23 ülkeye ulaştığı belirlendi.

BA.3.2 HAKKINDA BİLİNENLER

Uzmanlar, BA.3.2'nin 2025-26 kış aylarında etkili olan diğer türlerden daha tehlikeli veya daha ağır hastalığa yol açtığına dair henüz bir kanıt olmadığını belirtti. Ancak virüsün yapısındaki ciddi farklılıkların, mevcut Kovid-19 aşılarının yeni türe karşı yeterli koruma sağlayamayabileceği yorumu yapıldı.

Hücrelere girmeyi sağlayan spike proteininde 70 ila 75 arasında genetik değişikliğe sahip olan varyantın, bağışıklık sisteminin virüsü tanımasını ciddi anlamda zorlaştırdığı ifade edildi. Aşılar da tam olarak koronavirüsün bu bölgesini hedef alarak bağışıklık sistemini eğitiyor ve vücudu savunmaya hazırlıyor.

Son verilerde Cicada varyantının 30'dan fazla ülkede tespit edildiği bilgisi yer aldı.

BaşlıkDetay
BA.3.2 Hakkında BilinenlerUzmanlar, BA.3.2'nin 2025-26 kış aylarında etkili olan diğer türlerden daha tehlikeli veya daha ağır hastalığa yol açtığına dair henüz bir kanıt olmadığını belirtti.
Aşıların EtkisiVirüsün yapısındaki ciddi farklılıklar nedeniyle mevcut Kovid-19 aşılarının yeni türe karşı yeterli koruma sağlayamayabileceği yorumu yapıldı.
Spike Proteinindeki DeğişikliklerHücrelere girmeyi sağlayan spike proteininde 70 ila 75 arasında genetik değişikliğe sahip olan varyant, bağışıklık sisteminin virüsü tanımasını ciddi anlamda zorlaştırıyor. Aşılar da tam olarak koronavirüsün bu bölgesini hedef alarak bağışıklık sistemini eğitiyor ve vücudu savunmaya hazırlıyor.
Tespit Edilen ÜlkelerSon verilerde Cicada varyantının 30'dan fazla ülkede tespit edildiği bilgisi yer aldı.
ABD'deki ilk BA.3.2 vakası, Haziran 2025'te ülkeye giriş yapan bir yolcuda saptandı. Günümüz itibarıyla atık su sistemleri ve hasta verileri, yeni türün ülkenin 29 farklı eyalete yayıldığını doğruluyor.

Uzmanlar, atık su izleme çalışmalarının virüslerdeki genetik değişimleri erkenden tespit etmede en iyi yöntemlerden biri olduğunun altını çiziyor. Salgının zirve yaptığı dönemden sonra, 2022'den itibaren atık su verilerini paylaşan eyalet sayısında düşüş yaşandığı biliniyor.

MEVCUT AŞILAR YETERLİ OLACAK MI?

Güncel aşılar, Ocak 2024'ten itibaren ABD'de en yaygın görülen JN.1 soyuna karşı koruma sağlamak üzere tasarlandı. Cicada ise yapısı itibarıyla mevcut aşılara adeta bir "yabancı" konumunda yer alıyor.

Doktorlar, bağışıklık sisteminin aşinalık kazanmadığı yeni varyantı tanımakta gecikebileceğini ifade ediyor. Bilimsel olarak aşıların Kovid-19 kaynaklı hastaneye yatışları ve ölümleri azalttığına güçlü kanıtlar varlığını korumaya devam ediyor. Yine de eşleşmesi zayıf bir aşının varyantı hemen tespit edememesi, vücudun savunma mekanizmasını harekete geçirmesinde zaman kaybına yol açabilir.

YENİ VARYANT NE GİBİ TEHLİKELER BARINDIRIYOR?

Bağışıklık sisteminin BA.3.2'yi algılamadaki zayıflığının, virüsün toplum içinde daha geniş kitlelere bulaşmasına zemin hazırladığı değerlendiriliyor. Sonuç itibarıyla önümüzdeki günlerde vaka sayılarında ani bir tırmanış yaşanması güçlü ihtimaller dahilinde karşımıza çıkıyor.

