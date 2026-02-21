Menü Kapat
Sağlık
 Selahattin Demirel

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde hastalara gereksiz yere platin mi takıldı? Açıklama var

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde 75 hastaya gerekmediği halde platin takıldığı iddiası sosyal medyada yayılınca Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı.

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde hastalara gereksiz yere platin mi takıldı? Açıklama var
75 hastaya Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde gerekmediği halde platin takıldığı iddiası üzerine 'nden açıklama geldi.

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde hastalara gereksiz yere platin mi takıldı? Açıklama var

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde hastalara gereksiz yere platin mi takıldı? Açıklama var

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Diyarbakır'da hastalara gereksiz platin takıldığı iddialarının eski bir konuyu yeni gibi sunarak manipülasyon yapıldığını ve sorumlular hakkında işlemlerin tamamlandığını açıkladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Diyarbakır'da hastalara gereksiz platin takıldığı iddialarına açıklık getirdi.
Merkez, iddiaların eski bir konuyu çarpıtarak yeni bir gelişmeymiş gibi dolaşıma sokulduğunu belirtti.
Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılında başlattığı inceleme sonucu sorumlular hakkında cezai ve idari yaptırımlar uygulandı.
Merkez, tamamlanmış bir sürecin yeniden servis edilmesinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik kasıtlı bir manipülasyon olduğunu vurguladı.
Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde hastalara gereksiz yere platin mi takıldı? Açıklama var

"YENİ BİR GELİŞMEYMİŞ GİBİ DOLAŞIMA SOKULDU"

Merkezin açıklamasında "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Diyarbakır'da bir hastanede vatandaşlara ihtiyaç olmadığı halde ameliyatla platin takıldığına' dair paylaşımların çarpıtılarak yeni bir gelişmeymiş gibi dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir." denilerek şu ifadelere yer verildi:

Söz konusu hususlara ilişkin olarak 2024 yılında tarafından resen inceleme başlatılmış; yürütülen soruşturmalar kapsamında da ilgililer hakkında devlet memurluğundan çıkarılma dahil gerekli ceza ve yaptırımlar uygulanmıştır.

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde hastalara gereksiz yere platin mi takıldı? Açıklama var

KASITLI BİR MANİPÜLASYON

Dolayısıyla göz ardı edilen ya da yeni ortaya çıkan bir durum bulunmamaktadır. Tamamlanmış bir sürecin çarpıtılarak yeniden servis edilmesi kamuoyunu yanıltmaya yönelik kasıtlı bir manipülasyondur."

