Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde hastalara gereksiz yere platin mi takıldı? Açıklama var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
75 hastaya Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde gerekmediği halde platin takıldığı iddiası üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.
Merkezin açıklamasında "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Diyarbakır'da bir hastanede vatandaşlara ihtiyaç olmadığı halde ameliyatla platin takıldığına' dair paylaşımların çarpıtılarak yeni bir gelişmeymiş gibi dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir." denilerek şu ifadelere yer verildi:
Söz konusu hususlara ilişkin olarak 2024 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından resen inceleme başlatılmış; yürütülen soruşturmalar kapsamında da ilgililer hakkında devlet memurluğundan çıkarılma dahil gerekli ceza ve yaptırımlar uygulanmıştır.
Dolayısıyla göz ardı edilen ya da yeni ortaya çıkan bir durum bulunmamaktadır. Tamamlanmış bir sürecin çarpıtılarak yeniden servis edilmesi kamuoyunu yanıltmaya yönelik kasıtlı bir manipülasyondur."
https://x.com/dmmiletisim/status/2025216712358953355