Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Diyet yapanları sevindiren haber geldi! Siyez buğdayına doyacaksınız

Bursa'da dağ ilçelerinin kalkınması ve nitelikli tarım yapılması amacıyla dağıtılan Siyez buğdayının ilk hasadı biçerdöver desteğiyle yapıldı. Çiftçilerin gelirlerinin artması ve üretim verimliliğini arttırma hedefiyle tarımsal destek çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsalda üretimi teşvik etmeye devam ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Diyet yapanları sevindiren haber geldi! Siyez buğdayına doyacaksınız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 17:05

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve BESAŞ işbirliğiyle dağ ilçelerine dağıtılan Siyez buğdayında ilk , Büyükşehir Belediyesi’nin biçerdöver desteğiyle Peyzaj AŞ ekipleri tarafından yapıldı. Keles ilçesi Yazıbaşı Mahallesi’nde yapılan hasat, üreticilerin de yüzünü güldürdü.

Diyet yapanları sevindiren haber geldi! Siyez buğdayına doyacaksınız

BUĞDAYIN ATASI'NIN ÜRETİMİ SÜRÜYOR


Yazıbaşı Mahallesi Muhtarı Muhammer Kılınçaslan, desteklerinden dolayı Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Hasadı yapılan Siyez buğdayına BESAŞ tarafından alım garantisi verildiğini belirten Kılınçaslan, "Başkanımız bizlere destek veriyor. Biz de üretmeye devam edeceğiz" dedi.
Siyez, buğdayın atası olarak kabul ediliyor ve bazı kaynaklara göre geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanıyor.

Diyet yapanları sevindiren haber geldi! Siyez buğdayına doyacaksınız

VİTAMİN DEPOSU BUĞDAY

Siyez buğdayına olan ilgi, genetik yapısının bugüne kadar hiç değişmemiş olması nedeniyle giderek artıyor. Son yıllarda organik ürünlere yönelik talebin artması, fonksiyonel gıda arayışları, vitamin, mineral ve lif bakımından zengin olan eski buğdayları yeniden gündeme getirdi.

Diyet yapanları sevindiren haber geldi! Siyez buğdayına doyacaksınız

GENETİĞİ OYNANMAMIŞ SİYEZ


Hasat edilen Siyez buğdayı, işlenerek BESAŞ tarafından Bursalıların sofralarında yer alacak. Glüten oranı düşük olan Siyez buğdayı, modern buğdaya göre iki kat daha fazla A vitamini içeriyor. Daha fazla demir içeriyor ve genetik yapısında herhangi bir değişim olmadığı için de açısından risk taşımıyor.

Diyet yapanları sevindiren haber geldi! Siyez buğdayına doyacaksınız
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kilo vermek için ne ağır spor ne zorlu diyet programı! Bu besin zayıflamak için birebir
Kastamonu'da 12 bin yıllık Siyez buğdayı ekildi, kimyasal madde kullanılmıyor
ETİKETLER
#tarım
#kırşehir
#beslenme
#hasat
#Sağlık
#Siyez Buğdayı
#Besaş
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.