Diz sağlığı, yürümek, merdiven çıkmak, oturup kalkmak ve günlük işleri yerine getirmek açısından büyük önem taşıyor. Diz eklemini destekleyen kasların güçlü olması hareket kontrolüne katkıda bulunurken hareketsiz bir yaşam tarzı zamanla kas gücünün azalmasına neden olabiliyor. Peki, dizleri güçlendirmek için evde hangi hareketler yapılabilir? İşte fazla ekipman gerektirmeyen, kolay uygulanabilir 5 egzersiz ve dikkat edilmesi gereken noktalar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dizlerinizi güçlendirmek için 5 kolay egzersiz! Herkes evde yapabilir Diz sağlığını korumak ve güçlendirmek için evde kolayca uygulanabilecek 5 temel egzersiz ve dikkat edilmesi gereken noktalar anlatılmaktadır. Diz çevresindeki kasları güçlendirmek için düz bacak kaldırma, sandalyeden kontrollü kalkıp oturma, duvar destekli mini çömelme, ayakta topuk kaldırma ve yan yatarak bacak kaldırma gibi egzersizler önerilmektedir. Egzersizlere başlarken her hareketi 5-10 tekrar yapmak uygun olup, zamanla tekrar sayısı artırılabilir. Egzersizler sırasında ani hareketlerden kaçınılmalı, dizlerin içeri doğru düşürülmemesine dikkat edilmeli ve kaygan olmayan zeminde çalışılmalıdır. Egzersiz sırasında keskin ağrı, belirgin şişlik veya hareket kısıtlılığı hissedilirse egzersiz bırakılmalıdır. Diz ağrıları kas zayıflığından kaynaklanabileceği gibi kireçlenme, bağ ve menisküs sorunları gibi farklı nedenlere de bağlı olabilir.

DİZLERİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN 5 KOLAY EGZERSİZ

Diz çevresindeki kasları çalıştırmak için her zaman spor salonuna gitmek gerekmiyor. Kişinin hareket kapasitesine uygun seçilen basit egzersizler, düzenli uygulandığında kas gücünü ve hareket kontrolünü destekleyebiliyor.

Evde deneyebileceğiniz beş temel hareket şöyle:

• 1. Düz bacak kaldırma: Sırt üstü yere uzanın ve bir dizinizi bükerek ayağınızı yere basın. Diğer bacağınızı düz tutarak yavaşça yukarı kaldırın, birkaç saniye bekleyin ve kontrollü biçimde indirin. Hareket boyunca belinizi zorlamamaya dikkat edin. Bu egzersiz, özellikle uyluğun ön tarafındaki kasları çalıştırmaya yardımcı olur.

• 2. Sandalyeden kontrollü kalkıp oturma: Sağlam ve kaymayan bir sandalyeye oturun. Ayaklarınızı omuz genişliğinde açın, gövdenizi hafifçe öne eğerek yavaşça ayağa kalkın. Ardından kontrollü biçimde yeniden oturun. Gerekirse ellerinizden destek alabilirsiniz. Bu hareket, uyluk ve kalça kaslarını çalıştırarak günlük yaşamda sık kullanılan oturup kalkma hareketini destekler.

• 3. Duvar destekli mini çömelme: Sırtınızı duvara yaslayın ve ayaklarınızı bir miktar öne alın. Dizlerinizi ağrı oluşturmayacak kadar hafif bükerek aşağı doğru hareket edin. Kısa süre bekledikten sonra başlangıç pozisyonuna dönün. Derin çömelmek yerine küçük bir hareket aralığıyla başlayın. Dizlerinizi ayak parmaklarınızın yönünde tutmaya çalışın.

• 4. Ayakta topuk kaldırma: Dengenizi korumak için bir sandalyenin arkasından veya sağlam bir tezgâhtan destek alın. Ayaklarınız yerdeyken topuklarınızı yavaşça kaldırın ve parmak uçlarınız üzerinde yükselin. Birkaç saniye bekledikten sonra topuklarınızı kontrollü biçimde yere indirin. Bu hareket baldır kaslarını güçlendirmeye ve ayak bileği kontrolünü desteklemeye yardımcı olur.

• 5. Yan yatarak bacak kaldırma: Yan tarafınıza uzanın ve başınızı rahat bir pozisyonda destekleyin. Üstte kalan bacağınızı düz tutarak yavaşça yukarı kaldırın. Kısa süre bekledikten sonra kontrollü biçimde indirin. Diğer tarafınıza dönerek aynı hareketi tekrarlayın. Kalça kaslarını çalıştıran bu egzersiz, dizin hareket sırasında daha iyi desteklenmesine katkıda bulunabilir.

GÜNDE KAÇ DAKİKA EGZERSİZ YAPILMALI?

Egzersiz programına yeni başlayanların uzun ve yorucu çalışmalar yerine kısa süreli uygulamalarla ilerlemesi daha kolay olabilir. Başlangıçta her hareketi 5-10 tekrar yapmak, kişinin kapasitesine göre uygun bir seçenek olabilir. Hareketler rahat yapılabiliyorsa tekrar sayısı zaman içinde kademeli olarak artırılabilir.

Bununla birlikte herkes için geçerli tek bir tekrar sayısı bulunmuyor. Yaş, kas gücü, hareket kabiliyeti ve mevcut sağlık sorunları egzersiz miktarını etkileyebiliyor. Hareketleri hızlı yapmak yerine kontrollü uygulamak ve doğru pozisyonu korumak önem taşıyor.

DİZ AĞRISINI ARTIRAN HATALARA DİKKAT

Evde egzersiz yapmak pratik olsa da bazı hatalar diz üzerindeki yükü artırabilir. Özellikle uzun süredir hareketsiz olan kişilerin birdenbire yoğun egzersiz programlarına başlamaması gerekiyor.

Egzersiz sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar şunlar:

No Kural / Tavsiye 1 Hareketlere başlamadan önce birkaç dakika hafif yürüyüş gibi nazik bir ısınma yapın. 2 Dizlerinizi aniden bükmekten ve kontrolsüz hareket etmekten kaçının. 3 Çömelme sırasında dizlerinizi içeri doğru düşürmemeye çalışın. 4 Egzersizleri kaygan olmayan, güvenli bir zeminde uygulayın. 5 Keskin ağrı, belirgin şişlik veya hareket kısıtlılığı gelişirse egzersizi bırakın.

Dizlerdeki her ağrı kas zayıflığından kaynaklanmıyor. Kireçlenme, bağ ve menisküs sorunları ya da farklı eklem rahatsızlıkları da ağrıya yol açabiliyor.