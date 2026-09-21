Diz yırtığı şişlik yapar mı? Diz ağrısının yaşı düştü, 30 yaşa dikkat!

Benim gibi birçok kişinin karşılaştığı beden sağlığı problemleri arasında diz yırtığı, diz ağrısı ve diz şişkinliği yer alıyor. diz ekleminin içinde meydana gelen diz yırtığı, vücudun kendini koruma mekanizmasını devreye sokarak eklem içi sıvı artışına ya da kanamaya yol açıyor. Bu durum ise beraberinde diz kapağında ödem, gerginlik ve şişlik olarak gözlemleniyor. Özellikle son yıllarda ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının en çok üzerinde durduğu konular arasında diz ağrısı şikayetlerinin 30'lu yaşlara kadar düşmesi bulunuyor.

İleri yaş hastalığı ya da profesyonel sporcu sakatlığı olarak bilinen diz yırtığının aslında hemen herkeste görülebileceğini öğrendim. İşte tam da bu noktada en çok sorduğum ve merak ettiklerim arasında "Diz yırtığı şişlik yapar mı?" yerini aldı. Bu soruların karşılığını araştırdım. Son zamanlarda sıklıkla şikayet ettiğim diz kapağımdaki şişlik ve ağrı konusunda:

Diz yırtığının şişliğe neden olabileceğini,

Diz yırtığının ve ağrısının sadece spor yapanlar ya da ileri yaştaki bireyler için geçerli olmadığını,

Dizdeki ağrı ve şişkinliğin çeşitli eklem ve yumuşak doku sorunlarını beraberinde getirebileceğini,

Genç yaşta da diz yırtığı ve diz ağrısı gibi problemlerle karşı karşıya kalınabileceğini, öğrendim.

DİZ YIRTIĞI NEDİR, NEDEN OLUR?

Diz yırtığının şişlik yapıp yapmayacağı noktasında ilk olarak diz yırtığının ne anlama geldiğini araştırdım. Diz yırtığının ne olduğunu ve neden meydana geldiğini sizlerle de paylaşmak istedim:

Diz yırtığı, dizin içinde yer alan farklı dokuların zarar görmesini ya da yırtılmasını ifade eden bir terimdir.

Her diz yırtığı menisküs yırtığı anlamına gelmez. Fakat menisküs yırtığı en yaygın görülen diz yırtığı türlerinden biridir.

Menisküs yırtığı, diz ekleminde yer alan ve uyluk ile kaval kemiğinin arasında yastık görevi gören kıkırdak yapının zarar görüp yırtılmasıdır.

Diğer diz yırtıkları; ön çapraz bağ, arka çapraz bağ ve yan bağlar gibi bağ ya da eklem kıkırdağı yırtıklarını kapsamaktadır.

Diz yırtıkları, daha çok menisküs ve bağ yaralanmalarını kapsamaktadır.

DİZ YIRTIĞI ŞİŞLİK YAPAR MI?

Diz yırtığının şişlik yapıp yapmayacağı konusunda araştırdığım bilgileri ve edindiğim deneyimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Günlük yaşamı oldukça zorlaştıran diz yırtığı, farklı eklem ve yumuşak doku sorunlarının habercisi olabilir. Peki, diz yırtığı şişlik yapar mı?

Bazı diz yırtıkları şişkinliğe neden olabilir.

Özellikle menisküs gibi diz içerisindeki yapılarda meydana gelen yaralanmalar ağrıyla birlikte şişkinliğe yol açabilir.

Menisküste şişlikle beraber; hareket kısıtlığı, dizde takılma ya da kilitlenme hissi görülebilir.

Dizdeki her şişlik yırtık anlamına gelmez.

Bağ yaralanmaları, kıkırdak problemleri, eklem içindeki iltihabi durumlar ve travmalar da şişliğe neden olabilir.

MENİSKÜS YIRTIĞINDA HANGİ BELİRTİLER GÖRÜLÜR?

Diz yırtıklarının en sık rastlanan türlerinden biri olan menisküs yırtığı, spor sırasında ani dönme, çömelme ya da dize gelen darbeler sonucu oluşur. Diz ekleminde uyluk ve kaval kemiği arasındaki yük dağılımına yardımcı olan kıkırdak yapı olarak adlandırılan menisküs yırtığının belli başlı belirtileri bulunmaktadır. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Op. Dr. Kayhan Turan, menisküs yırtığının en sık görülen belirtilerini "Dizin iç veya dış tarafında ağrı, şişlik ve dizi tam açıp kapatamamaktır." şeklinde açıklamaktadır.

Menisküs yırtığının en yaygın belirtisinin diz ağrıları olduğunu belirten Op. Dr. Kayhan Turan, belirtileri şu başlıklarda ele almaktadır:

Dizde şişlik

Dizi tam düzleştirememe veya tam bükememe

Hareket sırasında “klik” ya da takılma hissi

Dizin kilitlenmesi — dizin belirli bir açıda takılıp açılmaması

Dizin “boşalması” — üzerine basarken ani güvensizlik hissi

DİZ AĞRISI VE YIRTIĞI GENÇ YAŞLARDA GÖRÜLÜR MÜ?

Diz ağrısının en sık görülen nedenlerinden biri yırtıklardır. Diz ağrısı, takılma hissi veya hareket kısıtlılığı ciddi diz rahatsızlığı problemlerinin bir belirtisidir. Diz ağrısı sadece ileri yaşlarda ve sporcularda görülen bir şikayet değildir. Genç yaşta da diz yırtığı ve diz ağrısı gibi problemlerle karşı karşıya kalınabilir. Özellkle spor yapanlar, gün içinde uzun süre ayakta kalanlar ve diz eklemine yük bindiren hareketleri sıklıkla tekrarlayan kişilerde diz ağrısı ve yırtığı genç yaşlarda da görülür.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Demirel, genç yaşta diz ağrısının "Çoğunlukla travma, spor yaralanmaları veya yapısal bozukluklardan" kaynaklandığını dile getirmektedir. Bu yaş grubunda dizdeki ağrıların önemli bir kısmı bağ zorlanmaları, menisküs yırtıkları veya diz kapağı hizalanma sorunları ile ilişkili olduğunu belirten Demirel, genç yaşta ortaya çıkan ağrılar da çoğu zaman bu sebeplerden dolayı meydana geldiğini söylemektedir.

Prof. Dr. Yunus Güzel ise 30-45 yaş arasındaki diz ağrılarının normal sayılmaması gerektiğini belirterek diz ağrısı konusunda şu ifadelere yer veriyor:

"Diz ağrısı her zaman yaşlanmanın bir sonucu değildir. Menisküs sorunları, diz kapağı problemleri, kıkırdak hasarı, aşırı yüklenme veya bağ yaralanmaları erken dönemde tedavi edilirse kronikleşmeden kontrol altına alınabilir. Uzun süren veya tekrarlayan diz ağrılarınızı ihmal etmeyin."