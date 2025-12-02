Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Serumları aratmayan doğal kolajen! Doktor tavsiyesi 'paça çorbası' her derde deva

Elazığ'da kış aylarının vazgeçilmezi olarak tüketilen çorba rağbet görmeye devam ediyor. Yaz mevsiminde düğün sonrası kışın ise hasta olan ve olmak istemeyen vatandaşın uğrak noktası olan çorbacılar büyük ilgi görüyor. Doktorların da tavsiyesiyle birlikte paça çorbası hem grip olan hem de ayağı kırılmış hastaların gözdesi olarak tüketiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 12:35
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 17:11

'da havaların soğumasıyla beraber halk arasında doğal olarak bilinen kelle paçaya ilgi arttı. Sabahın ilk saatleriyle beraber derecesi yüksek fırınlarda haşlanarak satışa sunulan kelle paçaya, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Nezle ve olamamak için kendilerini korumak ve bağışıklıklarını güçlendirmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde kelle paçacılara geliyor. İşletme sahibi Fırat Tat, kelle paçaya yaz mevsiminde düğüncülerin, kış mevsiminde ise hasta olmak istemeyenlerin rağbet gösterdiğini ifade etti.

Serumları aratmayan doğal kolajen! Doktor tavsiyesi 'paça çorbası' her derde deva

DOĞAL ANTİBİYOTİK OLARAK TÜKETİLİYOR

Elazığ'da 11 yıldır paça sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten Fırat Tat, "Paça değişik bir sistemle yapılıyor. Bir gün önceden kelle ve paçaları alıyoruz. Küvette bir gün bekletiyoruz. Ertesi günü kazanların içerisinde 15-20 tane de ilikli kemik atarak 8 saat kaynamasını bekliyoruz. Kef olayı derler, kefini devamlı üstünden alıyoruz. Malzeme piştikten sonra çıkartıyoruz. Çürüğü, dili, ayağı, işkembesi ve beyni ayrı olmak üzere yaparak müşterilerimize servis ediyoruz. Kış mevsiminde en büyük antibiyotik paçadır. Grip hastalığında doktorların tavsiye ettiği paçadır. Serum takmanıza gerek yok gelin paça için. Doktorların tavsiyesinden dolayı paça, kış mevsiminde daha yaygın. Ayak kırıklarında paça, doktorların en büyük tavsiyelerinden birisidir. Bunun da nedeni, içerisinde ilik olduğu için kaynatmayı daha erken yapıyor. Vatandaşlar en çok çürüğe rağbet gösteriyor. Biz günde 5 kelle kilo olarak da 120 kilogram kelle yapıyoruz. Paça genelde yaz ve kış aylarında aynı gidiyor. Yaz mevsiminde düğünden çıkan vatandaşlar tercih ediyor ondan dolayı da satışta yaz kış, fark etmiyor" dedi.

Serumları aratmayan doğal kolajen! Doktor tavsiyesi 'paça çorbası' her derde deva
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeni yıl öncesi kış ortasında deniz keyfi! İşte Aralık’ta vizesiz seyahat edilebilecek rotalar
ETİKETLER
#elazığ
#ilaç
#antibiyotik
#grip
#Kelle Paça
#Bağışıklık Güçlendirmesi
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.