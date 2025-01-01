Domuz eti skandalı ile anılan Köfteci Yusuf'un müşteri sayısı açıklandı!

01 Ocak 2025 18:18 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 18:21

Domuz eti skandalı ile anılan Köfteci Yusuf'un 2024 yılındaki müşteri sayısı açıklandı. Yaklaşık 300 şubesi bulunan Köfteci Yusuf, 2025 hedefini de yüksek tuttu.

Köfteci Yusuf sonrası bir ifşa daha! Dana diye domuz eti yedirdiler: Şarküteri ve marketlerde satılıyor

Köfteci Yusuf sonrası bir ifşa daha! Dana diye domuz eti yedirdiler: Şarküteri ve marketlerde satılıyor

Köfteci Yusuf'tan sonra bir marka daha ifşa oldu! Bakın içinden ne çıktı...

Köfteci Yusuf'tan sonra bir marka daha ifşa oldu! Bakın içinden ne çıktı...

Türkiye'nin 2024 yılını geride bırakırken en çok konuştuğu konulardan biri, gıda sektörüyle ilgili skandallar oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, hem markaları hem de ürünleri tek tek ifşalayarak listelerini güncellemeye ve kamuoyuyla paylaşmaya devam ederken Köfteci Yusuf'un etlerinde domuz eti​ çıkması skandalların başında geldi.

Köfteci Yusuf'un 'domuz eti' iddialarını reddetmesi sonrası açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı​ da, "En doğru bilgi, bakanlığımız tarafından verilen bilgidir. Bu konuda süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır" dedi.

KÖFTECİ YUSUF MÜŞTERİ SAYISINI AÇIKLADI!

Hızlı ve lezzetli ürünler ile müşterilerinin karşısına çıktığını iddia eden Köfteci Yusuf 2024 yılındaki satış rakamlarını paylaştı. Türkiye genelinde 300'e yakın şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un 240 milyon kez müşterilerine hizmet ettiği belirtildi.

2025 YILI HEDEFİ DE AÇIKLANDI!

2025 yılına ilişkin hedeflerini açıklayan Köfteci Yusuf, sipariş sayısını 400 milyona çıkarmayı planladığını duyurdu.