Egzama, saç dökülmesi ve bölgesel kilo sorunu! Hemen kan testi yaptırın

Günümüzde pek çok kişi, ciltte egzama, saçlarda dökülme ve bölgesel kilo problemleri gibi farklı sorunları aynı anda yaşayabiliyor. Genellikle birbirinden farklı sorunlar olarak görülen bu şikayetlerin aslında riskli bir ortak noktası olabilir. Egzama, saç dökülmesi ve bölgesel kilo sorunu vücudun iç dengesiyle ilgili ciddi sinyaller verebilir. Uzmanlar, bu üç semptomun aynı anda görülmesinin altında yatan bazı nedenleri açıkladı. Ancak uzmanlar doğru teşhis için en kısa sürede bir kan testi yaptırılması gerektiği konusunda bas bas bağırıyor.

EGZAMA, SAÇ DÖKÜLMESİ VE BÖLGESEL KİLO SORUNU

Aniden başlayan ya da şiddetlenen egzama, saç dökülmesi ve kilo değişimleri, vücudun içinde bir şeylerin yolunda gitmediğine işaret eder.

Bu üç sorunun kesiştiği noktada en çok tiroid hormonları ile karşılaşılır. Tiroid bezinin az çalışması durumunda metabolizma da yavaşlıyor.Bunun sonucu da kilo almaya, halsizliğe, ciltte kuruluk ve egzamaya, ayrıca saç dökülmesine yol açabiliyor. Ayrıca demir eksikliği, çinko eksikliği veya B12 vitamini eksikliği gibi durumlar da hem saç dökülmesini tetikler hem de egzama gibi cilt rahatsızlıklara davetiye çıkarır.

Bölgesel kilo sorunları ise çoğu zaman insülin direnci, polikistik over sendromu veya kortizol dediğimiz stres hormonunda bazı dengesizliklerinin habercisi olabilir.

HEMEN KAN TESTİ YAPTIRIN!

Egzama, saç dökülmesi ve bölgesel kilo problemlerinin aynı anda baş göstermesi durumunda ise bir hekime başvurmakta fayda var. Yapılacak kan testlerinde ise genellikle şu basamaklar bakılır;

Tiroid fonksiyon testleri: TSH, T3 ve T4 hormonlarının seviyeleri ölçülerek tiroid bezinin az mı yoksa çok mu çalıştığı tespit edilir.

Vitamin ve mineral düzeyleri: Özellikle Demir, B12 vitamini, D vitamini ve Çinko seviyeleri kontrol edilir. Bu değerlerdeki eksiklikler hem saç dökülmesine hem de cilt sorunlarına yol açabiliyor.

Karaciğer ve böbrek fonksiyonları: Vücudun genel metabolik işleyişi hakkında bilgi verilir.

Açlık kan şekeri ve insülin direnci: Özellikle bölgesel kilo problemlerin en çok görüldüğü yer olan göbek çevresinde yağlanma yaşayanlar için risk değerlendirilir.

Cinsiyet hormonları ve kortizol: Kadınlarda adet düzensizliği ile birlikte görülüyorsa PCOS şüphesi için, aşırı stres altında hissediliyorsa ise kortizol seviyesi için test önerilir.

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Egzama, saç dökülmesi ve kilo sorunu için hangi doktora gitmeliyim?

Bu sorunları yaşayanlar öncelikle dahiliye yani iç hastalıkları doktoruna başvurmalıdır. Dahilye uzmanı gerekli kan testlerini yaparak, sorunun kaynağını bulacaktır.

Kan testlerim normal çıksa da egzama, saç dökülmesi ve kilo sorunum devam ediyor, neden?

Laboratuvar sonuçlarında çıkan normal değer, geniş bir aralığı kapsamaktadır. Mesela, demir değerleri laboratuvar sınırları içinde olmasına rağmen, saç dökülmesi için normal seviyenin altında kalabilir. Bunun için ileri tetkik istenmelidir.