SON DAKİKA!
Sağlık
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Elyaf mı yün mü? Bilim insanlarından en sağlıklı yorgan açıklaması!

Soğuk kış gecelerinde herkesin severek kullanılan yorganlar, elyaf mı, yün mü olmalı? Sorusu yıllardır merak ediliyor. Sağlıklı bir uyku kalitesi ve sağlıklı bir yaşam planlayanlar yorgan seçiminde de araştırmalar yapıyorlar. İşte bilim insanların bile önerdiği en sağlıklı yorgan…

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 13:27

, genel anlamda sağlığı doğrudan etkileyen faktörlerden biri olarak karşımıza çıkarıyor. Bilindiği üzere her ne kadar sağlıklı uyku için yatak seçimi önemliyken, yorgan seçimi de önemli oluyor. Özellikle de soğuk kış gecelerinde herkesin severek kullandığı yorganlar sağlıklı olup olmamasıyla da merak ediliyor. Arama motorlarında elyaf mı, yün mü? soruları araştırılıyor. Yıllardır merak edilen bu konu hakkında bilim insanlarından en sağlıklı yorgan açıklaması geldi. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Bilim insanları, sağlıklı uyku için yün yorganların elyaf yorganlara göre daha kullanışlı olduğunu açıkladı.
Yün, doğal ve nefes alabilen yapısıyla vücut ısısını dengelerken, elyaf sentetik polyesterden üretilir.
Yün yorganlar, alerjisi olan kişiler için bakteri oluşumunu engellemede daha etkilidir.
Yün, kendi ağırlığının %30'una kadar nem emebilirken, elyaf nemi üst yüzeyde tutar.
ELYAF MI YÜN MÜ?

Kış aylarının vazgeçilmelerinden biri olan yorganlar, modelleri ya da yapı malzemeleriyle dikkat çekiyor. Piyasa da pamuk, yün ve elyaf olmak üzere pek çok yorgan çeşidi bulunuyor. Peki sizce Elyaf mı yün mü? daha sağlıklı oluyor. Yıllardır merakla araştırılan konu tekrardan gün yüzüne çıkıyor.

Elyaf nedir?

Elyaf, liflerin bir araya gelmesiyle oluşan uzu, ince esnek ve birbirine yapışabilme özelliği olan yapı olduğu söylenebilir. Her alanda kullanılabilen elyaflar, genellikle yorgan, yastık gibi alanlarda kullanılıyor.

Yün nedir?

Yün özellikle de koyun, keçi, gibi hayvanlardan elde edilen doğal protein esaslı sıcak tutan ve dayanıklı bir hayvansal elyaf türüdür. Yünler giyimde, battaniye, yorgan ve yastık gibi alanlarda kullanılır.

Elyaf mı yün mü? sorusu ise merak edilerek araştırılan konulardan. Yorgan seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerden en önemlisi kullanılan ürünün doğal mı yoksa sentetik mi olduğu araştırılmalıdır. Yün genellikle tamamen doğal ürünler olan hayvansal liflerken, elyaf ise genellikle polyester adı verilen sentetikten üretilir.

Bu durum, yorganın hem sağlık üzerindeki etkisi hem de kullanım konforunu belirleyen en önemli faktörlerden biri oluyor. Doğal malzemelerin insan vücudu ile daha uyumlu olduğu bilinirken yün nefes alabilen yapısıyla ön plana çıkıyor. Çünkü soğuk kış günlerinde meydana gelen üşüme durumuna yün yorganlar daha kullanışlı oluyor.

BİLİM İNSANLARINDAN EN SAĞLIKLI YORGAN AÇIKLAMASI!

Kış aylarında kullanılan yorganlar da artık eskisi gibi yün yorganların kalmamış olması gündemdeki yerini alıyor. Eskiden bilindiği gibi yün yorganlar kullanım alanları oldukça fazlaydı. Bunların sebeplerinden biri de soğuk havalarda ısı için daha iyi olmaları. Çünkü yün, nefes alabilen yapısı sayesinde vücut ısısını dengeliyor. Elyaf yorganlar aynı performansı her zaman sağlamayabiliyor.

Uyku sırasında vücut ısısının dengede kalması, kesintisiz bir uyku için kritik bir öneme sahiptir. Eğer yanlış bir yorgan seçimi yapılırsa uyku kalitesinde düşüşler meydana gelir. Ayrıca alerjik bünyeye sahip kişiler için yorgan seçimi daha önemli bir hal alır. Sizde eğer bu yapıya sahipseniz, yünler doğal yapısı nedeniyle bakteri oluşumuna da engel oluyor.

Bir de yün yorganlarının en dikkat çekici özelliklerinden biri de yüksek nem emme kapasitesidir. Yünler kendi ağırlığının yüzde 30’zuna kadar nem emebilir. Elyaflar ise bunun tam tersini yapar nemi üst yüzeyde tutar. Bu bilgilere göre, yün yorganların sağlıklı uyku için daha kullanışlı olduğu vurgulanıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sıcak havalarda ter kokusu tarih oluyor! Sadece 2 malzemeyle muhteşem çözüm
Sırtüstü uyuyanlar dikkat: Uyku pozisyonunuz bile Alzheimer ve Parkinson riskini katlıyor olabilir!
