Erken menopoz için önlem! Kadınların yeni kabusu

Menopoz, biyolojik saatinin beklenenden çok daha hızlı ilerlemesiyle, yeni neslin adeta kabusu haline gelmiş durumda. Genetik yatkınlığın kritik rol oynadığı menopoz, hava kirliliği, plastik kullanımı, yoğun ve stresli yaşam tarzıyla, kadınların daha erken kapısını çalabiliyor. Ancak bazı değişikliklerle süreci yavaşlatmak ve hafifletmek mümkün. Peki erken menopoz nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir? Erken menopoz için hangi önlemler alınmalı? İşte detaylar...
Erken menopoz, tıbbi olarak 40 yaşından önce yumurtalık fonksiyonlarının durmasıdır. Erken menopoz tehlikesi günümüzde kadınlar arasında hızla yayılmaktadır.
Erken menopoz, fiziksel etkilerinin yanı sıra yarattığı psikolojik yıkım da oluşturmaktadır. Erken yaşta östrojen hormonunun azalması sonucu ani sıcak basmaları, uyku bozuklukları ve ruh hali değişimleri de peş peşe gelir. Bu durum ise uzun vadede osteoporoz yani kemik erimesi riskini de ciddi oranda artırır.
Erken menopoza karşı önlem almak için ilk olarak düzenli jinekolojik kontrolleri yaptırmaktan geçiyor. AMH testi gibi basit kan tetkikleriyle yumurtalık değişimini kontrol altında tutmak, erken uyarı vermektedir. Ayrıca, sigara gibi yumurta hücrelerine doğrudan zarar veren alışkanlıklardan uzak durmak gerekiyor.
Bununla beraber beslenme alışkanlıklarını da dikkate almakta fayda var. Antioksidan bakımından zengin beslenme düzenine geçilmelidir. Özellikle Omega-3, D vitamini ve kalsiyum desteği, erken menopoz kabusundan korunmak için şarttır.
Bununla beraber haftada bir kaç gün yapılacak düzenli yürüyüş, stresten uzak durmak da hormonlara fayda sağlayacaktır.
Erken menopozun en sinsi belirtileri arasında adet döngüsü düzensizliği yer alıyor. Adet aralıklarının azalması ya da aylarca adet görmemek, yumurtalık rezervinin azaldığının işaretidir.
Ayrıca erken menopozun sinyalleri arasında geceleri aniden gelen sıcak basmaları ve gece terlemeleridir. Ostojen seviyesinin de düşmesiyle beraber, ciltte kuruma, saç dökülmesi ve vajinal kuruluk erken menopoza gireceğinizin işaretleri arasında yer alıyor.
Yumurta dondurma işlemi bir önlem midir?
Ailede erken menopoz öyküsü olanlar için ya da rezervleri düşük olanlar için yumurta dondurma işlemi, ileride anne olma şansını koruyan etkili bir tıbbi önlem sayılıyor.
Stres gerçekten menopoz sürecini öne çeker mi, erken menopoza yol açar mı?
Kronik stres vücuttaki kortizol seviyelerimi artırır. Bu durum hormonal aksı bozar. Sonuç olarak yumurtalıklar vaktinden önce yaşlanır.